Cajetan Benjamin Lenz (l.) steht mit der U17 des VfL Bochum in der Sonderspielrunde und im Westfalenpokal vor schweren Spielen.

VfL Bochum - Talentwerk VfL Bochum U17: Schwere Aufgaben in der Liga und im Pokal

Bochum. Die U17 des VfL Bochum steht vor schweren Aufgaben. In der Sonderspielrunde geht es gegen Fortuna Köln, im Westfalenpokal gegen Schalke 04.

Über weite Strecken der Saison musste Simon Schuchert mit Personalproblemen umgehen. Der Trainer der U17 des VfL Bochum hatte teilweise Probleme, die Auswechselbank halbwegs voll zu bekommen. In der Schlussphase der Saison sieht es besser aus. Vor dem letzten Spiel der Vorrunde der Sonderspielrunde der U17-Bundesliga gegen Fortuna Köln, Samstag, 13 Uhr, Hiltroper Straße 240, kann er sogar sagen: „Mal sehen, wer es in den Kader schafft.“

Ein, zwei Spieler seien angeschlagen, sagte Schuchert. Dazu fehlt in jedem Fall Jan Nzeba-Bost nach seiner Roten Karte im Spiel gegen Borussia Mönchengladbach am vergangenen Spieltag. Mit dem 2:2 in Gladbach hatten sich die Bochumer eine gute Ausgangssituation vor dem letzten Vorrunden-Spieltag erarbeitet.

Dortmund führt die Vorrundengruppe mit neun Punkten an, hat aber alle Spiele absolviert und hat nun spielfrei. Bochum liegt mit sieben Punkten auf Platz zwei, auf Platz drei folgt Gladbach mit vier Punkten. Bochum reicht im Heimspiel gegen Fortuna Köln ein Unentschieden, um in die „Liga A“ der Sonderspielrunde einzuziehen.

Mit einem Sieg gegen Köln holt der VfL Bochum Platz eins

Klappt es gegen Köln mit dem dritten Sieg im vierten Spiel der Sonderspielrunde, würde das Platz eins bedeuten. Genau das ist Schucherts Ziel: „Es geht darum, dass wir zeigen, dass wir Lust auf diese Endrunde haben. Wir sagen immer, dass wir uns mit den Besten messen wollen. Wenn wir es in der Liga A schaffen, warten da möglicherweise sehr attraktive Gegner auf uns.“

Ein sehr attraktiver Gegner wartet im Halbfinale des Westfalenpokals auf die U17 des VfL Bochum. Lange musste das Team darauf warten zu wissen, gegen wen es geht. Am Donnerstag spielten der FC Schalke 04 und Borussia Dortmund ihr Viertelfinale aus.

Schalke gewann mit 3:0 und ist nun nächster Gegner der Bochumer. Das Spiel wird voraussichtlich in der kommenden Woche ausgetragen. Gespielt wird beim FC Schalke. Das Team hatte die reguläre Punkterunde der Bundesliga West gewonnen. Im Halbfinale um die Deutsche Meisterschaft hatte das Team gegen Arminia Bielefeld mit 1:3 verloren.

Im Halbfinale des Pokals trifft der VfL Bochum auf Schalke 04

Der Sieger des Spiels Bochum gegen Schalke trifft im Finale des Westfalenpokals auf den SC Preußen Münster. Münster hatte sich bereits Mitte März mit 2:0 gegen die SG Wattenscheid 09 durchgesetzt.

In einem Freundschaftsspiel kam die U19 des VfL Bochum zu einem 5:0 (3:0) gegen die U19 des Hombrucher SV. Florian Berisha erzielte vier Tore, den fünften Treffer steuerte John Boafo bei. Über das Wochenende haben die U19-Akteure frei. Weiter geht es für sie am 7. Mai mit dem Heimspiel im zweiten Teil der Sonderspielrunde der Bundesliga gegen den FC Bayern München.

