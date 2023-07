VfL Bochum: Trainer Siebers ändert die Rotation bei der U17

Die meisten Talente der vorherigen U16, die Westfalenmeister wurde, spielen nun in der U17 - und zeigen sich weiter ehrgeizig und erfolgreich.

Bochum. Nach dem 5:0 gegen den Hombrucher SV plant Trainer Siebers die zwei Testspieler des VfL Bochum U17 am Wochenende. Ein Torwart fehlt der B-Jugend.

Es läuft nach Plan bei der U17 des VfL Bochum. Gegen die U19 des Hombrucher SV feierte das Bundesliga-Team von Trainer David Siebers einen überzeugenden 5:0 (3:0)-Sieg. „Es war ein starker Gegner und auch deshalb ein sehr guter Test“, sagte Siebers nach den 90 Minuten im Stadion Lotte.

Denn nach drei Tagen in der Sportschule Hachen sind die B-Junioren weitergereist. Bis zum kommenden Dienstag setzen sie ihr Trainingslager in Osnabrück fort. Nur am Donnerstag durften die Jungs mal Durchschnaufen.

Doppelpack gegen St. Pauli und Lippstadt, Generalprobe gegen den Hamburger SV

Das Programm bleibt straff: Am Samstag geht es gegen den FC St. Pauli U17 (14 Uhr), am Sonntag gegen den SV Lippstadt U17 (11 Uhr), jeweils wieder in Lotte. Siebers will dann nicht in der Pause durchwechseln wie bisher, sondern pro Spiel.

Die Hälfte seiner Jungs spielt gegen St. Pauli durch, die anderen Talente dann gegen Lippstadt. Eine Woche darauf steigt die Generalprobe, wiederum in Lotte, gegen den Hamburger SV (Sa., 29. Juli, 13 Uhr), ehe am 5. August bereits das erste Meisterschaftsspiel gegen den VfB Waltrop in der Bundesliga ansteht.

Dann dürfte auch Torwart Noel-Etienne Intven wieder bei der U17 sein. Er trainiert derzeit mit der U19 im Trainingslager in Freiburg. Der Grund: U19-Torwart Jeremias Heufken wiederum ist derzeit im Training der Profis, er fliegt mit dem Bundesliga-Team auch mit ins Trainingslager nach Gais/Südtirol.

Nur ein Ausfall bisher - Starker Start gegen Hombruch

Bisher gibt es nur einen Ausfall bei den B-Junioren. Matthew Damilola Olugbemi, Neuzugang vom Hombrucher SV, hat sich beim Spiel gegen Hennef am vergangenen Wochenende (7:0) an der Hand verletzt. Er soll bis zum Liga-Start aber wieder im Training sein.

Gegen Hombruch sah Siebers jeweils einen starken Beginn: Bereits nach sechs Minuten lag sein Team mit 2:0 in Führung. Auch der Beginn der zweiten Halbzeit, zu der Siebers komplett durchgewechselt hatte, war viel versprechend. „Die Jungs“, so der Coach, „sind weiterhin überaus ehrgeizig und ziehen hervorragend mit.“ Die Tore gegen Hombruch erzielten Favour Salami (1./44.), Daryl Brian Tschoumy Nana (6.) und Ege Mikail Varol (57., 80.).

