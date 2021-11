VfL Bochum: Trainer Reis gehen die Flügelspieler aus

Bochum. In den bisherigen Spielen des VfL Bochum konnte Trainer Reis auf den Außenbahnen variieren. Vor dem Leverkusen-Spiel droht ihm da ein Engpass.

Gut in der Defensive stehen, wenig Fehler machen, schnell kontern. So hat sich der VfL Bochum in der Bundesliga gefunden. In den bisherigen Spielen konnte Trainer Thomas Reis dazu gerade auf den Außenbahnen viel variieren, konnte wechseln und auf Trainingseindrücke reagieren. Vor dem Spiel bei Bayer Leverkusen aber gehen dem Bochumer Trainer die Flügelstürmer aus.

Im Grunde fing das Dilemma schon mit der schweren Knie-Verletzung von Simon Zoller an. Nach der Verpflichtung von Sebastian Polter hatte sich Reis entschieden, Zoller wieder über die rechte Seite angreifen zu lassen. In der Aufstiegssaison hatte Reis Zoller ins Sturmzentrum gestellt. Das war einer der Schlüssel zum Erfolg.

In der Bundesliga wechselte Reis wieder zurück. Zoller lief den Gegner über die rechte Seite an. Das funktionierte. Beim Heimsieg gegen Mainz war er einer der auffälligeren Bochumern, hatte gute Chancen, bereitete das 2:0 von Polter vor.

Zollers Kreuzbandriss zwingt Reis zum Umbau

Mit Zollers Kreuzbandriss war Reis zum Umbau gezwungen. Dabei konnte er lange Zeit aus einem großen Angebot an Außenangreifern wählen: Gerrit Holtmann, Danny Blum, Christopher Antwi-Adjei. Auch Milos Pantovic kann auf der Außenbahn spielen. Er hat zwar nicht ganz das Tempo der übrigen Akteure, bringt aber dafür andere Qualitäten ein. Er ist mehr der Kombinationsspieler, ist zudem zweikampfstärker.

Möglich, dass er gegen Bayer Leverkusen wieder auf die rechte Außenbahn rückt.

Danny Blum hat sich gegen Hoffenheim verletzt. Er konnte noch nicht wieder trainieren. Gerrit Holtmann wurde an beiden Leisten operiert, er wird definitiv ausfallen. Takuma Asano ist bei der japanischen Nationalmannschaft. Die spielt in der WM-Qualifikation, Asano wird voraussichtlich erst am Donnerstag nächster Woche wieder in Bochum sein.

Ganvoula wäre eine überraschende Alternative

Nach der letzten Länderspielreise hatte er muskuläre Probleme. Reis war froh, dass er ihn zum Spiel gegen Greuther Fürth mitnehmen und dann auch einwechseln konnte.

Bleibt als gelernter Flügelstürmer Christopher Antwi-Adjei. Er könnte es aufgrund der verletzten oder noch nicht wieder komplett fitten Konkurrenz auf den Außenbahnen wieder in die Startelf schaffen.

Zwei weitere Alternativen hätte Reis aber noch. Die erste heißt: Herbert Bockhorn. Er ist nach einer Verletzung und einer Pause wieder einsatzfähig, könnte auch vorne rechts oder links spielen. Er hat das in der Vergangenheit schon gut gemacht.

Die zweite heißt Silvere Ganvoula. Sollte Reis ihn gegen Leverkusen auf Außen bringen, wäre das allerdings eine mittelschwere Überraschung. Der Stürmer, der derzeit in der Stürmerreihenfolge hinter Polter und Soma Novothny auf Platz drei liegt, aber weicht ohnehin gerne auf die Flügel aus. Im Test gegen Köln spielte er 45 Minuten auf Außen, schlug dabei einige brauchbare Flanken.

