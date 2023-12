VfL-Bochum-Tickets 2024: Alles Wichtige zum Vorverkauf

Bochum Die Tickets für Spiele des VfL Bochum sind sehr gefragt. Wie VfL-Fans an Tickets kommen, wie sie welche kaufen können und wie teuer sie sind.

Für den VfL Bochum steht nach der Winterpause direkt ein Heimspiel an. Die Bochumer treffen am 14. Januar, dem 17. Spieltag der Bundesliga, auf den SV Werder Bremen (15.30 Uhr, DAZN). Der Vorverkauf für die Tickets startet bereits vor der Winterpause. Am 15. Dezember können Vereinsmitglieder und Dauerkarteninhaber ab 10 Uhr Karten für das Spiel im Vonovia Ruhrstadion kaufen. Alle wichtigen Informationen über den Ticketkauf beim VfL Bochum gibt es hier im Überblick.

Wo kann ich Tickets für den VfL Bochum kaufen?

Tickets für Spiele des VfL Bochum können über den offiziellen Ticketshop des VfL Bochum gekauft werden. Dort werden sowohl Karten für die Heim- als auch für die Auswärtsspiele angeboten. Auch zum Onlineshop mit Fanartikeln gelangt man über die Internetseite.

Wie kaufe ich Tickets für den VfL Bochum?

Für die meisten Spiele findet der Ticketverkauf nur für Vereinsmitglieder sowie Dauerkarteninhaber statt. Selten kommt es vor, dass es noch einen öffentlichen Verkauf gibt. Ob Karten öffentlich verkauft werden, hängt von der jeweiligen Auslastung sowie sicherheitsrelevanten Aspekten ab. Mehrere Tage vor dem Vorverkaufsstart versendet der VfL Bochum eine E-Mail an seine Vereinsmitglieder und Dauerkarteninhaber mit dem Datum sowie der Uhrzeit des Verkaufsstarts.

Um Karten zu kaufen, müssen sich Vereinsmitglieder oder Dauerkarteninhaber im Ticketshop einloggen. Erst dann werden die zum Verkauf stehenden Tickets sichtbar. Dafür muss die Mitgliedschaft oder Dauerkarte mit der E-Mail-Adresse verknüpft sein. Wer ein Ticket haben möchte, muss zu diesem Zeitpunkt schnell sein. Innerhalb von wenigen Minuten sind oft alle Tickets vergriffen.

Alle Tickets für den VfL Bochum sind ausverkauft: Welche Möglichkeiten habe ich trotzdem noch an ein Ticket zu kommen?

Kurzfristig gibt es manchmal noch Tickets über den offiziellen Zweitmarkt. Dort verkaufen Fans ihre Tickets weiter, die doch nicht zu dem jeweiligen Spiel gehen können. Der Zweitmarkt befindet sich im Ticketshop des VfL Bochum. Auch Dauerkarteninhaber können auf diesem Weg ihre Karte für einzelne Spieltage weiterverkaufen. Beim Verkauf über den Zweitmarkt wird eine Gebühr von zehn Prozent fällig. Der Verkäufer kann so aber sicher sein, dass er das Geld vom VfL Bochum ausgezahlt bekommt, und der Käufer hat Gewissheit, dass es sich um ein gültiges Ticket handelt.

Vor anderen Wegen (z.B. Ebay oder Facebook) warnt der VfL Bochum ausdrücklich. Schon öfter musste der VfL seine Fans vor dem Ticketkauf auf dem Schwarzmarkt warnen. In der vergangenen Saison wurden rechtliche Schritte gegen die Verursacher eingeleitet. Die Folgen: Schwarzhändler in Stadionnähe werden mit Hausverbot belegt. Verstoßen Dauerkarteninhaber oder Vereinsmitglieder gegen die Ticket-Geschäftsbedingungen des VfL Bochum, droht eine Stornierung der Dauerkarte oder ein Vereinsausschluss.

Beim DFB-Pokalspiel gegen Borussia Dortmund in der vergangenen Saison seien beispielsweise bis zu 100 Fälle von gefälschten, manipulierten oder mehrfach kopierten Tickets registriert worden, teilte der Verein mit. Der Verein habe rund 50 Unterlassungsverpflichtungserklärungen sowie Geldstrafen eingefordert.

Wie viele Tickets darf ich maximal für Spiele des VfL Bochum kaufen?

Jedes Vereinsmitglied und jeder Dauerkarteninhaber kann zwei Tickets pro Spiel kaufen. Neue Dauerkarten standen in diesem Jahr nicht zum Verkauf. Da nach dem erneuten Klassenerhalt in der vergangenen Saison nur vereinzelt Dauerkarten zurückgegeben wurden, hat der Verein diese in Tageskarten umgewandelt und verkauft sie nun einzeln.

Nach dem 3:1-Heimsieg gegen den VfL Wolfsburg feiern die Spieler des VfL Bochum gemeinsam mit ihren Fans im Stadion. Foto: Christof Koepsel / Getty Images Europe

Wie teuer sind Tickets für den VfL Bochum?

Die Ticketpreise für Heimspiele des VfL Bochum werden in zwei Kategorien aufgeteilt: die günstigere Kategorie A und die etwas teurere Kategorie B. In der Bundesligasaison 2023/2024 sind folgende Spiele in der Kategorie B eingestuft: Borussia Dortmund (2. Spieltag), Borussia Mönchengladbach (6. Spieltag), 1. FC Köln (11. Spieltag), FC Bayern München (22. Spieltag) und Bayer Leverkusen (33. Spieltag). Alle anderen Spiele sind in der günstigeren Preiskategorie A eingeteilt.

Wie viel ein Ticket tatsächlich kostet, hängt dazu vom Block ab. Sitz- und Stehplätze unterscheiden sich von den Preisen, aber auch unter den 13 Blöcken mit Sitzplätzen variieren die Ticketpreise.

Der Preisüberblick je Tribüne und Block:

Osttribüne, Stehplatz (Block N2, O, P, Q): 16 Euro (Kinder bis 14 Jahre: 9 Euro, ermäßigt: 12 Euro)

Nordtribüne, Familienblock (Block H2): 22 Euro (Kinder bis 14 Jahre: 8 Euro)

Nordtribüne (Block N1): 31 Euro (Kinder bis 14 Jahre und Schwerbehinderte: 15 Euro, Rollstuhlfahrer inkl. Begleitperson 11 Euro)

Nordtribüne (Block I, M): 38 Euro (Kinder bis 14 Jahre und Schwerbehinderte: 15 Euro, Rollstuhlfahrer inkl. Begleitperson 11 Euro)

Nordtribüne (Block K, L): 43 Euro (Kinder bis 14 Jahre und Schwerbehinderte: 15 Euro, Rollstuhlfahrer inkl. Begleitperson 11 Euro)

Nordtribüne Komfortsitzplatz (Block L, M1) 49 Euro

Südtribüne (Block A, D): 35 Euro (Kinder bis 14 Jahre und Schwerbehinderte: 15 Euro)

Südtribüne (Block B, C): 40 Euro (Kinder bis 14 Jahre und Schwerbehinderte: 15 Euro)

Westtribüne (Block G, H1): 27 Euro (Kinder bis 14 Jahre: 15 Euro)

Vereinsmitglieder bekommen einen Rabatt und sparen in jeder Preiskategorie 2,50 Euro. Spiele der Kategorie B kosten pro Sitzplatzkarte zehn Euro mehr, bei Stehplätzen sind es drei Euro zusätzlich.

Wie läuft der Verkauf von Dauerkarten für den VfL Bochum?

Vor der Bundesligasaison 2023/2024 gab es keinen Verkauf von Dauerkarten des VfL Bochum. Nach dem 3:0-Heimsieg gegen Bayer Leverkusen, mit dem sich der VfL den Klassenerhalt sicherte, haben viele Dauerkarteninhaber ihre Karte behalten. Wer eine Dauerkarte besitzt, hat ein Abonnement: Kündigt er seine Dauerkarte nach einer Saison nicht, besitzt er automatisch eine für die kommende Saison.

Aktuell sind fast 18.000 VfL-Fans Besitzer einer Dauerkarte. Bei den gekündigten Dauerkarten handelte es sich meist um nicht zusammenhängende Plätze. Daher hat sich der Verein dazu entschieden, die Karten nicht als Dauerkarten zu verkaufen, sondern sie als Tageskarten Vereinsmitgliedern zur Verfügung zu stellen.

Wie kann ich Auswärtskarten für den VfL Bochum kaufen?

Beim Ticketvorverkauf für Auswärtsspiele richtet sich der VfL Bochum nach dem gastgebenden Verein. Informiert dieser den VfL, wird der Vorverkaufstermin sowie weitere Informationen bekannt gegeben.

Circa ein bis zwei Wochen vor dem Auswärtsspiel beginnt der jeweilige Vorverkauf. Bei den meisten Spielen gibt es Vorkaufsrechte für Vereinsmitglieder und Dauerkarteninhaber. In den meisten Fällen können sie zwei Karten kaufen, manchmal auch mehr. Das hängt aber von der Höhe des Gästekontingents ab.

