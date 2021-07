VfL Bochum: Testspiele gegen Verl und Bonn vor 200 Fans

Bochum. 200 Fans dürfen die ersten beiden Heimtestspiele des VfL Bochum sehen, die Bewerbungsphase läuft. Bundesliga-Karten frühestens Mitte August.

Bis zu 200 Fans dürfen die ersten beiden Testspiele des VfL Bochum auf eigenem Platz verfolgen. Gegen den SC Verl am Samstag, 10. Juli (neue Anstoßzeit: 13 Uhr) und gegen den Bonner SC am Mittwoch, 14. Juli (16 Uhr) sind auf dem Leichtathletik-Platz am Vonovia Ruhrstadion 200 Zuschauer zugelassen. Dies ergab eine erneute Anfrage des Vereins an die städtischen Gesundheitsbehörden, teilte der Verein am Montag mit.

Um das Infektionsrisiko nach wie vor so gering wie möglich zu halten, ist die Teilnahme gemäß des mit der Stadt vereinbarten Hygienekonzeptes an Bedingungen geknüpft, so der Klub. So müssen sich die Fans im Vorfeld beim VfL per E-Mail unter der Angabe von Namen, Adresse und Mobilfunknummer anmelden und am Spieltag einen Nachweis erbringen, der unter die so genannte 3G-Regel (Getestet, Geimpft, Genesen) fällt. Der offiziell beglaubigte Test darf nicht älter als 24 Stunden sein. Vollständig geimpft ist man ab Tag 15 nach der letzten notwendigen und verabreichten Covid-19-Impfstoffdose.

Keine Maskenpflicht am Stehplatz bei den Testspielen des VfL Bochum

„Dieser Schritt ist notwendig, da am Leichtathletik-Platz – in Ermangelung von Sitzplätzen – keine festen Stehplätze zugeordnet werden können“, erklärte der VfL in seiner Mitteilung. Eine Maskenpflicht besteht im Freien nicht, der Mund-Nasen-Schutzmaske muss aber in Warteschlangen am Zutritt, vor bzw. in den Sanitäranlagen und vor einem geöffneten Kiosk getragen werden.

Die Anmeldung erfolgt wieder unter der Adresse trainingsauftakt@vfl-bochum.de, die Anmeldefrist endet am 7. Juli (Verl) bzw. am 11. Juli (Bonn) um 18.48 Uhr. Bei mehr als 200 Bewerbungen entscheidet das Los. Die Teilnehmer werden dann per Mail informiert. Für alle anderen bietet der Verein einen livestream an.

Keine Zuschauer gegen Arnheim

Keine Zuschauer wird es indes bei der Partie gegen Vitesse Arnheim geben, und zwar aus Sicherheitsgründen jenseits der Corona-Problematik.

Für das geplante Testspiel am 31. Juli müsse zunächst einmal die neue Corona-Schutzverordnung abgewartet werden, die ab dem 9. Juli in Kraft tritt, so der VfL Bochum. Auf deren Basis wird der VfL mit dem Gesundheitsamt das bereits existierende Hygienekonzept überprüfen.

Karten fürs erste Liga-Heimspiel frühestens Mitte August

Zudem kann der VfL noch keine Aussage über eine etwaige Zuschauerzulassung anlässlich des ersten Bundesligaheimspiels gegen den 1. FSV Mainz 05 (20. bis 22. August) treffen, da noch nicht absehbar ist, wie sich das Infektionsgeschehen entwickelt und was die Verordnungslage dann erlaubt.

Im Falle der Zuschauerzulassung bleibt der VfL wie bereits in der vergangenen Saison bei dem System, dass jeweils erst am Montag der Spielwoche mit dem Vorverkauf begonnen wird. So war es auch bei den beiden Spielen vor Fans in der vergangenen Saison gegen den FC St. Pauli und den VfL Osnabrück. Verfügbare Tickets für das Spiel gegen Mainz können somit erst ab dem 16. August verkauft werden.

Weiterhin nicht zulässig sind Zuschauer beim Training. Das erste Testspiel bestreitet der VfL am Mittwoch, 7. Juli (18.30 Uhr) im Stadion Velbert beim Oberligisten SSVg Velbert. Hier sind knapp 1.000 Zuschauer zugelassen. (rd)

