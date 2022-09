VfL Bochum: Testspiel gegen Fortuna Düsseldorf fällt aus

Bochum. Der VfL Bochum wollte in der Länderspielpause gegen Fortuna Düsseldorf testen. Nun hat Düsseldorf das Spiel absagen müssen.

Das für den Donnerstag angedachte Testspiel zwischen dem VfL Bochum und Fortuna Düsseldorf findet nicht statt. Aufgrund von Personalproblemen beim Zweitligisten kann die Partie nicht ausgetragen werden.

Das meldete der Bundesligist am frühen Mittwochnachmittag. Der Test wäre eine Möglichkeit gewesen, den Spielern Spielpraxis zu geben, die zuletzt wenig bis gar nicht gespielt hatten.

Interimstrainer Heiko Butscher hatte am Morgen nach der Trainingseinheit noch gesagt, dass alle Akteure spielen würden. Vor allem eben die, die Spielpraxis brauchen. So wie zum Beispiel der französische Angreifer Lys Mousset.

Nun steht für den Donnerstag zunächst nur die ohnehin geplante Trainingseinheit am Vormittag an. Am Freitag soll ebenso ein Training stattfinden, das Wochenende soll für die VfL-Profis frei sein. Am Trainingsablauf und den Trainingstagen könnte sich etwas ändern, wenn die Bochumer in dieser Woche einen neuen Trainer präsentieren.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: VfL Bochum