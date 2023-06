VfL Bochum testet in Emden, Verl und gegen Parma Calcio

Bochum. Die ersten drei Testspielgegner und weitere Termine hat der VfL Bochum bekannt gegeben. Am Sonntag steigt die Auslosung für den DFB-Pokal.

Der VfL Bochum hat die ersten Testspiel-Gegner für seine Vorbereitung auf die kommende Bundesliga-Saison bekannt gegeben. Es geht jeweils auswärts gegen Nord-Regionalligist Kickers Emden und Drittligist SC Verl. Im Trainingslager spielt Bochum gegen den AC Parma.

Der kurzfristig spannendste Termin ist am kommenden Sonntag: Dann werden live im ZDF die Paarungen der ersten DFB-Pokalrunde ausgelost. Bochum könnte zum Beispiel auf Rot Weiß Essen treffen. Das erste Pflichtspiel bestreitet Bochum dann im Pokal zwischen dem 11. und 14. August. Eine Woche später, vom 18. bis zum 20. August, geht die Bundesliga-Saison los. Die Spielpläne veröffentlicht die Deutsche Fußball-Liga am 30. Juni.

Trainingslager in Südtirol mit Testspiel gegen Parma Calcio

Das Sommer-Trainingslager findet zum dritten Mal in Folge in Gais/Südtirol statt, und zwar vom 23. bis 30. Juli. Am Samstag, 29. Juli, trifft Bochum in Italien auf Parma Calcio (17 Uhr).

In Emden spielt der VfL am 11. Juli, vier Tage später werden die Blau-Weißen anlässlich der Saisoneröffnung des Drittligisten zu Gast beim SC Verl sein. Anstoß in der Sportclub-Arena ist um 16 Uhr.

Weitere Informationen zu Testspielen, inklusive der Generalprobe kurz vor dem Saisonstart, wird der VfL veröffentlichen, sobald Gegner, Zeiten und Spielorte feststehen.

Der bisherige Sommerfahrplan des VfL Bochum im Überblick:

5. Juli, 10.30 Uhr: Trainingsauftakt

11. Juli, Testspiel: Kickers Emden – VfL Bochum (Uhrzeit noch offen)

15. Juli, 16 Uhr Testspiel: SC Verl – VfL Bochum

21. Juli: Testspiel geplant

23. bis 30. Juli: Trainingslager in der Ferienregion Bruneck, Hotel Windschar in Gais/Südtirol

29. Juli, 17 Uhr: Parma Calcio – VfL Bochum. W

5. August: Testspiel geplant

11. - 14. August: 2023 1. Runde DFB-Pokal

18.0 - 20. August: 1. Spieltag Bundesliga 2023/24

