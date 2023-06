VfL Bochum testet auch gegen Fortuna Düsseldorf und Spezia

Bochum. Der Vorbereitungsplan des VfL Bochum ist fast komplett. Der Bundesligist testet auch gegen Fortuna Düsseldorf und Spezia Calcio.

Anfang kommender Woche startet der VfL Bochum mit der Vorbereitung auf die nächste Saison. Öffentlicher und offizieller Trainingsauftakt ist am Mittwoch, 5. Juli, um 10.30 Uhr. Drei von sechs Testspielgegnern standen schon fest. Nun meldet der Bundesligist zwei weitere.

Am 21. Juli, zwei Tage vor der Abreise ins Trainingslager in die Ferienregion Bruneck, wird der VfL Bochum um 18 Uhr einen Test bei Fortuna Düsseldorf absolvieren. Gespielt wird beim Zweitligisten im Paul-Janes-Stadion am Flinger Broich. Stehplätze kosten zehn Euro, ermäßigt sieben Euro. Die Preise für Sitzplätze sind noch in Klärung.

Zudem ist auch das zweite Testspiel im Rahmen des Trainingslagers in Südtirol fixiert. Am 26. Juli kommt es um 18 Uhr zum erneuten Aufeinandertreffen mit Spezia Calcio, analog zur Sommervorbereitung im vergangenen Jahr. Offen ist noch, wo gespielt wird – wie auch beim zweiten Test drei Tage später gegen Parma Calcio.

Eine zusätzliche Information gibt es noch zum ersten Testspiel der Saisonvorbereitung, am 11. Juli in Gevelsberg gegen Kickers Emden: Rollstuhlfahrende haben freien Eintritt, eine Begleitperson müsste den ermäßigten Tarif zahlen.

Der Sommerfahrplan im Überblick:

5. Juli, 10.30 Uhr: Trainingsauftakt

11. Juli, 18 Uhr Testspiel: Kickers Emden - VfL Bochum; Stadion Stefansbachtal, Ochsenkamp 26, 58285 Gevelsberg

15. Juli, 16 Uhr Testspiel: SC Verl - VfL Bochum; Sportclub Arena, Poststraße 36, 33415 Verl

21. Juli, 18 Uhr Testspiel: Fortuna Düsseldorf - VfL Bochum; Paul-Janes-Stadion, Flinger Broich 87, 40235 Düsseldorf

23. Juli bis 30. Juli Trainingslager in der Ferienregion Bruneck, Hotel Windschar, Ulrich-von-Tauffers-Straße 3, I – 39030 Gais, Südtirol

26. Juli, 18 Uhr Testspiel: Spezia Calcio – VfL Bochum; Ort wird noch bekanntgegeben

29. Juli, 17 Uhr Testspiel: Parma Calcio – VfL Bochum; Ort wird noch bekanntgegeben

5. August Testspiel geplant

11. August bis 14. August: 1. Runde DFB-Pokal 2023/24; DSC Arminia Bielefeld - VfL Bochum

18. August bis 20. August: Bundesliga Saison 2023/24, 1. Spieltag

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: VfL Bochum