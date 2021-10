VfL Bochum: Tesche fällt weiter aus, Stürmer ist zurück

Bochum. Mit 22 Feldspielern und vier Torhütern hat der VfL Bochum das Training nach dem Sieg in Fürth wieder aufgenommen. Tesche könnte erneut ausfallen.

Natürlich fällt der Trainingsstart in die Woche nach einem wichtigen Auswärtssieg wie dem 1:0 des VfL Bochum in Fürth leichter. „Alle durften sich freuen, die Mannschaft hat die Drucksituation gut gelöst“, sagte Trainer Thomas Reis am Montag nach der ersten Einheit der Woche und damit vor dem Spiel gegen Eintracht Frankfurt am kommenden Sonntag (19.30 Uhr, Vonovia Ruhrstadion). „Aber jetzt gilt der Fokus Frankfurt. Wir dürfen keinen Schritt weniger machen.“

Im Spiel gegen den Tabellennachbarn, den der Aufsteiger mit einem Erfolg sogar überholen könnte, sowieso nicht. Aber auch nicht im Training. Zumal ja eine englische Woche ansteht mit dem Heimspiel gegen Frankfurt, dem Pokalspiel gegen Augsburg (Mittwoch, 27. Oktober, 18.30 Uhr, Ruhrstadion) und dem Auswärtsspiel in Mönchengladbach (Sonntag, 31. Oktober, 17.30 Uhr).

Silvere Ganvoula kann sich wieder empfehlen für den Kader

22 Feldspieler und vier Torhüter konnten das Mannschaftstraining absolvieren am Montag, mehr als in der auch von den Länderspiel-Abstellungen geprägten Vorwoche. Denn Silvere Ganvoula ist nach seiner Länderspielreise mit dem Kongo wieder am Ball in Bochum. Der Stürmer war unverschuldet erst am Freitag zurückgekehrt von seinen WM-Qualifikationsspielen, da waren die nominierten Kollegen bereits auf dem Weg nach Fürth.

Ganvoula verpasste also wie schon nach der letzten Länderspielreise das folgende VfL-Spiel. Zudem hatte Trainer Thomas Reis in Leipzig freiwillig auf die Dienste des einstigen Torjägers verzichtet. In dieser Woche kann sich der 25-Jährige wieder empfehlen für den Kader gegen Frankfurt.

Robert Tesche fällt vorerst weiterhin aus

Das gilt vorerst nicht für Robert Tesche. Der Mittelfeldspieler kann weiterhin nicht schmerzfrei trainieren, arbeitet nur individuell und dürfte gegen die Eintracht erneut ausfallen. Das gilt wie gehabt auch für Maxim Leitsch, der möglichst in der nächsten Länderspielpause sein Testspiel-Comeback geben soll, für Herbert Bockhorn (Muskelfaserriss) und, wohl noch sehr lange Zeit, für Simon Zoller (Kreuzbandriss).

