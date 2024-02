VfL Bochum terminiert Infoveranstaltung zur Stadionsanierung

Bochum Der VfL Bochum hatte bei der JHV versprochen, die Fans über den Planungsstand der Stadionsanierung zu informieren.

Dass das Thema Sanierung des Vonovia Ruhrstadions die Fans des VfL Bochum bewegt, wurde nicht erst bei der Mitgliederversammlung im Ruhrcongress Ende November deutlich. Auch deshalb hatte der Bundesligist angekündigt, im Rahmen einer separaten Veranstaltung über den aktuellen Planungsstand in Bezug auf die Sanierungsmaßnahmen am Vonovia Ruhrstadion zu informieren. Nun steht der termin.

Die Öffentlichkeit will und soll am Planungsprozess beteiligt werden. Daher lädt der VfL Bochum „alle interessierten Mitglieder für Mittwoch, 10. April 2024, ab 19 Uhr, in den großen Saal des Ruhrcongress Bochum ein“. Dort werden, so teilt es der Bundesligist auf seiner Homepage mit, „sowohl Vertreterinnen und Vertreter der Stadt Bochum, des Architekturbüros Albert Speer und Partner als auch des VfL über die bisher getätigten Schritte Auskunft geben und Fragen beantworten“.

Ein Anmeldung für die Infoveranstaltung ist nicht nötig

Eine Anmeldung für die Veranstaltung ist nicht nötig. „Unsere Mitglieder werden Ende März noch einmal per E-Mail an die Veranstaltung erinnert“, heißt es von Vereinsseite.

Mit der Infoveranstaltung soll ein „Beteiligungsprozess mit Betroffenen“ in Gang gesetzt werden. So zumindest hieß es bereits bei der Mitgliederversammlung. Es hieß aber ebenso: „Die Zukunftsfähigkeit des VfL entscheidet sich nicht allein an der Castroper Straße. Auch die Entwicklung des Leistungszentrums an der Hiltroper Straße wird forciert. Hier laufen die Planungsgespräche“, sagte bei der Mitgliederversammlung der Vorsitzende Hans-Peter Villis.

„Fakt ist, der VfL und die Stadt wissen seit längerem um die Herausforderungen, die eine fast 50 Jahre alt Immobilie mitten in der Stadt mit sich bringt“, so Villis. „Der VfL hat den festen Willen bekundet, sich an einer Standortdiskussion nicht zu beteiligen. Woanders als an der Castroper Straße zu spielen, war für den Verein nie ein Thema. Insofern haben sich die Überlegungen auf das Thema Stadionumbau fokussiert. Der VfL und die Stadt haben das gleiche Ziel: tragfähige Maßnahmen, um die Zukunftsfähigkeit des Stadions und des Vereins zu erreichen.“ Vieles gebe es bei den Planungen zu bedenken: rechtlich, baurechtlich und wirtschaftlich.

