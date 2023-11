VfL Bochum: Takuma Asano kämpft schon um die WM 2026

Bochum. Takuma Asano vom VfL Bochum reist nach dem Heimspiel gegen Köln zur Nationalmannschaft Japans. Auch Tim Oermann wurde nominiert.

Der VfL Bochum plant nach dem Bundesliga-Heimspiel gegen Köln an diesem Samstag (18.30 Uhr/Sky) nächste Woche ein Testspiel, zwei Nationalspieler werden dann nicht dabei sein. Wie in der vergangenen Fifa-Abstellungsperiode wurden Takuma Asano und Tim Oermann für Auswahlteams nominiert.

Für Takuma Asano, der in Darmstadt zuletzt mit zwei Treffern glänzte beim 2:1-Sieg des VfL, wird es nach den jüngsten Testspielen nun wieder ernst. Die japanische Nationalmannschaft trifft in der Asien-Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2026 am 16. November in Osaka auf Myanmar. Am 21. November steht die Partie gegen Syrien an, die aufgrund der unsicheren Lage in dem Bürgerkriegsland in Saudi-Arabien ausgetragen wird.

Oermann spielt mit Deutschlands U20 in Regensburg gegen England

Auch Tim Oermann darf sich erneut über eine Nominierung freuen. Die deutsche U20-Nationalmannschaft von Trainer Hannes Wolf tritt zum Jahresabschluss zunächst in Rumänien an, Anstoß in Sibiu ist am 17. November um 17 Uhr. Drei Tage später steigt in Regensburg der Klassiker gegen England (18 Uhr). Auch in den letzten beiden Partien der DFB-Nachwuchsauswahl im Oktober kam Oermann, der in Darmstadt sein Bundesliga-Saisondebüt gab, zum Einsatz. „Ich freue mich, wieder nominiert zu sein, das ist auch fürs Selbstvertrauen immer gut“, sagte Oermann unter der Woche dieser Redaktion.

Österreicher Kevin Stöger ist wieder auf Abruf nominiert

Wie in den jüngsten Abstellungsperioden ist Kevin Stöger auch dieses Mal von ÖFB-Coach Ralf Rangnick nur auf Abruf nominiert worden. Österreichs A-Nationalmannschaft wird ein EM-Qualifikationsspiel gegen Estland (16.11.) sowie am 21. November ein Testspiel gegen Deutschland austragen.

Zuvor steht für alle Profis des VfL aber an diesem Samstag das wichtige Heimspiel gegen Schlusslicht 1. FC Köln an. Asano wird dabei mit Sicherheit in der Startelf stehen. Nach der Länderspielpause geht es für den VfL am Sonntag, 26. November, mit dem Gastspiel beim Aufsteiger FC Heidenheim weiter.

