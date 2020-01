VfL Bochum stellt zum Trainingsauftakt zwei Spieler frei

Fast pünktlich nahm Fußball-Zweitligist VfL Bochum am Montag das Training zur Vorbereitung auf die zweite Saisonhälfte auf. Torwart Manuel Riemann, Simon Zoller und Patrick Fabian waren die ersten Spieler, die um 11.04 Uhr den Trainingsplatz betraten. Drei Akteure fehlten dann beim Training, zwei davon hat der Verein freigestellt.

Görkem Saglam und Jan Wellers sind das. Sie können, sie sollen sich einen neuen Verein suchen. In der laufenden Saison haben beide keine Rolle gespielt. Saglam gehörte immerhin zehnmal zum Spieltagskader, zum Einsatz kam er nicht. Wellers brachte es in der Hinrunde auf zwei Nominierungen. Ab dem fünften Spieltag, also seit dem Weggang von Robin Dutt, fehlte er jeweils im Spieltagskader.

Saglam ist seit 2006 beim VfL

Wellers, der im defensiven Mittelfeld spielt, ist seit der Saison 2017/2018 beim VfL. Er wechselte von der B-Jugend des FC Schalke in die VfL-A-Jugend. Saglam ist seit 2006 im Verein. Er durchlief alle Jugendteams des VfL, schaffte aber seit seinem Wechsel zu den Profis nie den Durchbruch.

Der dritte Spieler der fehlte war Sebastian Maier. Er war zum Ende des Jahres am Knöchel operiert worden. Er hatte am Wochenende bereits mit Reha-Trainer Norbert Lemcke individuell trainiert. Das machte er auch am Montag. VfL-Trainer Thomas Reis hofft, dass Maier in dieser Woche ins Mannschaftstraining einsteigen kann.