VfL Bochum: Startelfchancen für Blum und Gamboa gegen Fürth

Bochum. Ins Spiel in Fürth geht der VfL Bochum nicht als Außenseiter. Die Startelf könnte sich im Vergleich zum Leipzig-Spiel deutlich ändern.

Der VfL Bochum hat in der Länderspielpause gezeigt, dass er gewinnen kann. Gegen NEC Nijmegen setzte sich das Team von Trainer Thomas Reis mit 5:4 durch. Greuther Fürth, der nächste Gegner der Bochumer in der Liga, verlor dagegen seinen Test in der Länderspielpause gegen den Zweitligisten FC Heidenheim mit 2:3. Für einen prall gefüllten Selbstvertrauensspeicher sorgt das nicht. Der ist bei Fürth und Bochum nach dem siebten Spieltag in der Bundesliga gerade aber auch fast leer.

Der VfL Bochum hat immerhin schon ein Spiel in dieser Saison gewonnen. Darauf warten die Fürther noch. Sie spielten bisher einmal 1:1 gegen Bielefeld und sich damit Letzter. Mit einem Sieg gegen Bochum aber würden sie den letzten Platz verlassen und Bochum dorthin schieben.

„Ins Spiel Fürth gegen Bochum geht kein Team als Favorit“, sagt daher Thomas Reis. Für beide Teams sei die Saison noch nicht richtig gut gelaufen. „Fürth ist ebenso wie wir ein Zweitligist, der aufgestiegen ist. Fürth hatte zuvor eine ähnliche lange Verweildauer in der 2. Bundesliga wie wir.“

Tesche und Bockhorn fallen definitiv aus

Reis hofft darauf, dass sein Team in Fürth in der Lage ist, sich so zu präsentieren, wie in den bisherigen Heimspielen. Da habe das Team gezeigt, dass es in der Bundesliga mithalten könne. „Wir haben nur zu wenige Punkte geholt.“ Besonders die Niederlage gegen Hertha Berlin ärgert Reis noch immer.

Seine mögliche Bestbesetzung wird Reis in Fürth nicht aufbieten können. Zumindest sieht es so aus, als würden einige alternativen wegfallen. Herbert Bockhorn wird nach seiner Verletzung im Testspiel gegen Nijmegen drei Wochen fehlen. Und auch Robert Tesche wird gegen Greuther Fürth wohl nicht spielen können.

„Er ist am Sonntag gelaufen“, sagte Reis. „Sobald es dabei in die Intervalle ging, bekam er Schwierigkeiten. Nach dem Fürth-Spiel stehen weitere Spiele an, zeitig danach auch eine Englische Woche. Da brauchen wir jeden Spieler.“

Gamboa und Blum drängen in die Startelf

Christopher Antwi-Adjei dagegen hat am Montag Teile des Trainings mitgemacht. Reis: „Am Dienstag soll er dann komplett mittrainieren. Mal sehen, wie er der Belastung Stand hält.“

Wieder gut dabei ist bereits Cristian Gamboa. Er machte auch im Test gegen Nijmegen einen guten Eindruck, ging in jeden Zweikampf. „Er wird gegen Fürth wohl in die Startelf zurückkehren“, sagte Reis. „Nach der Verletzung von Herbert Bockhorn gibt es nicht viele Alternativen.“ Zumindest nicht für die Positionen der Außenverteidiger.

Anders sieht es in der Offensive auf den Außenbahnen aus. Da ist inzwischen auch Danny Blum wieder ein Kandidat für die Startelf und dann auch für die Standards. „Er wäre sicher ein Kandidat für die Ausführung der Standards“, sagte Reis, „wenn er denn spielt. Er hatte zuletzt zwei Kurzeinsätze in der Liga, hat den Test durchgespielt. Da hat er sich deutlich besser präsentiert als in der Länderspielpause zuvor. Wenn er die Möglichkeit hat zu flanken, dann sorgen diese Flanken immer für Gefahr.“

Am Dienstag und Mittwoch wird der VfL Bochum jeweils zweimal trainieren. Thema werden dabei auch die Standards sein. „Wir wollen es in beiden Richtungen gut machen“, sagte Reis. „Also bei eigenen Standards und denen des Gegners.“ Aktuell warten die Bochumer noch auf ein eigenes Tor nach einem Standard. Das Spiel in Fürth wäre gut für eine Premiere in dieser Rubrik.