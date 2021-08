VfL Bochum: Sponsor Moritz Fiege verkauft Aufstiegs-Bier

Bochum. Die Brauerei Moritz Fiege bringt zur Rückkehr des VfL Bochum in die erste Liga eine Sonder-Edition auf den Markt. Bald soll sie zu kaufen sein.

„Aufstieg ist trinkbar!“ lautet der Spruch, mit dem die Bochumer Brauerei Moritz Fiege ihr neustes Produkt bewirbt: Das Bochumer Aufstiegs-Bier, beziehungsweise eine Aufstiegs-Verpackung. Nachdem der VfL Bochum im Mai nach elf Jahren in die erste Bundesliga zurückkehrte, gibt es jetzt eine „Fiege-Pils-Sonder-Edition“. Ein Sechserpack Fiege-Flaschen mit einem blau-weißen Etikett, darauf sind das VfL-Logo, das Fiege-Logo und die Bochumer Stadt-Silhouette abgebildet.

VfL Bochum: Fiege und der VfL haben den Vertrag bis 2026 verlängert

Für viele Bochum-Fans gehört das Fiege-Bier zum VfL wie das Ruhrstadion und die Currywurst. Die mehr als 20 Jahre dauernde Partnerschaft zwischen Brauerei und Verein wäre im Sommer ausgelaufen. Kurz nach dem Aufstiegsfinale gaben die beiden Seiten aber eine Vertragsverlängerung bis 2026 bekannt, Fiege bleibt „Premium-Partner“ des VfL, auch im Stadion wird weiter Moritz Fiege getrunken. Das Stadionbier wird in der Bundesliga allerdings zehn Cent mehr kosten als zuletzt in Liga 2 (4,30 statt 4,20 Euro für einen halben Liter).

Pünktlich zum Saisonstart gibt es nun auch das Bier in blau-weißen Flaschen – wann genau die Fans es kaufen können, ist allerdings nicht klar. Wie Moritz Fiege am Mittwochabend bekanntgab, startet die Auslieferung des Aufstiegs-Biers am Donnerstag (5. August), das werde allerdings einige Tage in Anspruch nehmen. Entsprechend wird es dann in den teilnehmenden Märkten angeboten, sobald es verfügbar ist.

Laut Fiege haben wohl viele Fans auf ein Aufstiegsbier gehofft: „Ihr habt sie gewollt, jetzt ist sie da!“, heißt es in einem Instagram-Post der Brauerei.

Mit einer gemeinsamen Sonderverpackung wolle man den Aufstieg des VfL feiern und natürlich auch die neue Saison in der ersten Liga begleiten: „Wir freuen uns auf einen tollen Saisonstart mit dem VfL Bochum. Prost!“ (phz, fs)

