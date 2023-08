VfL Bochum spielt mit besonderem Trikot im DFB-Pokal

In der vergangenen Saison schieden Takuma Asano (r.) und der VfL Bochum im Achtelfinale des DFB-Pokals gegen Emre Can (l.) und Borussia Dortmund aus.

Bochum. Brauerei Moritz Fiege ist Ärmelsponsor des VfL Bochum im DFB-Pokal. Erlös des Verkaufs der limitierten Trikots geht an die Aktion Lichtblicke.

Der VfL Bochum und die Bochumer Familienbrauerei Moritz Fiege haben 2023 Grund zum Feiern. Während die Blau-Weißen in diesem Jahr ihr 175-jähriges Bestehen zelebrieren, wird die Familienbrauerei dieser Tage 145 Jahre alt. Aus diesem einzigartigen Anlass haben sich die beiden Bochumer Institutionen zusammengeschlossen, um miteinander etwas Besonderes zu präsentieren: Die Brauerei wird Ärmelsponsor für den Auftritt des VfL in der ersten DFB-Pokalhauptrunde beim DSC Arminia Bielefeld, im Erfolgsfall auch in den darauffolgenden Pokalrunden.

Auf dem einen Ärmel das DFB-Logo, auf dem anderen das Wappen der Bochumer Brauerei – so werden die VfL-Trikots gestaltet sein. Passend zu den jeweiligen Gründungsjahren sind die Trikots seit dem 8. August in einer Auflage von 1848 Exemplaren in der Version „Flutlicht“ und in einer Stückzahl von 1878 in der Form „Flutlichtblau“ im Verkauf.

„Die beiden Traditionsstandorte zusammen auf ein Trikot zu bringen, ist schon lange der Wunsch vieler VfL-Fans“, sagt Ilja Kaenzig, Sprecher der Geschäftsführung des VfL Bochum. „Es freut uns sehr, dass sich unser langjähriger Partner, die Familienbrauerei Moritz Fiege, dazu entschieden hat, den VfL auf diese Weise im DFB-Pokal zu unterstützen und somit auch den Fans eine besondere Freude zu machen. Für Sammler sind diese Trikotversionen besonders attraktiv, da es die einzige Auflage bleiben wird.“

Teile der Einnahmen des Trikotverkaufs gehen an Aktion Lichtblicke

Tim Jost, Direktor Marketing und Vertrieb beim VfL, freut sich ebenfalls über die gelungene Aktion: „Zunächst einmal eine herzliche Gratulation an die Familie Fiege, die für 145 Jahre handwerkliche Braukultur in Bochum steht. Der VfL und Moritz Fiege feiern beide in diesem Jahr ein besonderes Jubiläum, weswegen wir nun das zusammenbringen, was zusammengehört. Die Freude der blau-weißen Fangemeinschaft über diese Pokaltrikots ist das eine, zugleich werden wir einen Teil der Einnahmen auch einem guten Zweck zuführen, um gemeinsam Familien in Bochum und dem Ruhrgebiet zu unterstützen, die in Not geraten sind. Im besten Fall, wenn also alle Trikots verkauft werden, wird sich die Spendensumme auf 30.000 EUR belaufen, die der Aktion Lichtblicke zugutekommen.“

Der Preis für ein Sondertrikot liegt bei 84,95 EUR, erhältlich sind sie nur im VfL-Onlineshop. Die ersten 1.848 Trikots werden sofort verkauft, weitere 1.878 gibt es via verbindlicher Vorbestellung, die dann Ende September/Anfang Oktober ausgeliefert wird.

Hubertus Fiege, Geschäftsführer bei Moritz Fiege: „Es ist für uns eine Herzensangelegenheit, die besondere Verbindung zwischen dem VfL Bochum, seinen Fans und unserer Brauerei auch auf den Trikots zu zeigen. Wir hoffen, dass diese besonderen DFB-Pokaltrikots ein Glücksbringer auf dem Weg nach Berlin sind.“

