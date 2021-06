VfL Bochum spielt beim Turnier gegen den MSV und BVB

Im vergangenen Sommer setzte sich der VfL - hier mit Anthony Losilla gegen Jude Bellingham - in einem Testspiel in Dortmund mit 3:1 beim BVB durch. In der Vorbereitung trifft man sich beim Turnier in Duisburg.

Bochum. Borussia Dortmund, VfL Bochum, MSV Duisburg: Beim Cup der Traditionen am 17. Juli gibt es drei Ruhrgebiets-Duelle. Bochum ist erstmals dabei.

Der VfL Bochum nimmt erstmals am schauinsland reisen „Cup der Traditionen“ des MSV Duisburg teil. Bei der sechsten Auflage des Turniers am Samstag, 17. Juni, trifft der Bundesliga-Aufsteiger auf Champions-League-Teilnehmer Borussia Dortmund (voraussichtlich 16 Uhr) und Gastgeber MSV Duisburg (17 Uhr).

Zur Eröffnung spielt der Drittligist MSV gegen Dortmund (15 Uhr). Die Partien gehen über jeweils einmal 45 Minuten. Tags darauf startet Bochum in sein Trainingslager in Südtirol (18. bis 25. Juli). Fest steht bisher zudem das Testspiel gegen den SC Verl am 10. Juli (13.30 Uhr). Trainingsauftakt ist am 28. Juni, es folgen zwei Tage mit Leistungstests.

Beim Cup der Traditionen des MSV dürfen nur Teams mitmachen, die vor mindestens 50 Jahren erstklassig waren – Bochum darf dank seines Aufstieges 1971 daher nun erstmals dabei sein. Und freut sich auf zwei Ruhrgebiets-Duelle. Derzeit sieht es so aus, dass Zuschauer zugelassen sind. Ob und wie viele, will der MSV so zeitnah wie möglich bekanntgeben.

