VfL Bochum soll großes Interesse an Zweitliga-Stürmer haben

Bochum. Der VfL Bochum treibt seine Planungen voran. Nach der Verpflichtung von Lossli soll der Bundesligist Interesse an einem Zweitliga-Stürmer haben.

Der VfL Bochum fährt dieser Tage gezwungenermaßen zweigleisig. Neun Spieltage vor dem Saisonende der Bundesliga ist noch nicht klar, ob er in der nächsten Saison Erst- oder Zweitligist ist. Davon unabhängig treibt er seine Kaderplanungen voran. Nachdem die Bochumer zuletzt bereits die Verpflichtung des Schweizer Innenverteidigers Noah Loosli vom Grasshopper Club Zürich vermeldet hatten, soll es nun gesteigertes Interesse an einem Stürmer aus der 2. Bundesliga geben.

Die Bild hatte zuerst berichtet, dass der VfL Bochum auf der Suche nach Verstärkungen für die nächste Saison offenbar Lukas Daschner vom FC St. Pauli in den Fokus genommen hat. Wie Bild berichtet, soll der 24-Jährige vergangene Woche schon für ein Treffen in Bochum gewesen sein.

Daschners Vertrag bei St. Pauli läuft im Sommer aus. Er kommt aus dem Ruhrgebiet, spielte bis 2020 für seinen Heimatverein MSV Duisburg. Die Nähe zur Familie sei daher neben dem Ziel, in der Bundesliga zu spielen, ein möglicher Pluspunkt für den VfL.

Der sowohl auf den Flügeln als auch im Sturmzentrum einsetzbare Daschner war 2020 für 350.000 Euro vom MSV Duisburg zu den Hamburgern gewechselt. Nach Medienberichten über eine mögliche Verlängerung seines auslaufenden Vertrags hatte sich Daschner kürzlich selbst zu seiner Zukunft geäußert, dabei jedoch einen Verbleib beim FC St. Pauli angedeutet.

„Wir haben vor zwei Wochen erstmals gesprochen. Und wir werden die Gespräche fortführen. Ich fühle mich hier super wohl, meine Freundin auch. Ich verstehe mich mit den Jungs richtig gut und es ist ein super Umfeld in einer super Stadt“, so der Profi Anfang März in einem Interview mit dem „Kicker“.

Gegen Ende der Hinserie war er unter Timo Schultz nur sporadisch eingesetzt worden. Bei dessen Nachfolger Fabian Hürzeler ist er wieder gesetzt.

