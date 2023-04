In der Frauenfußball-Regionalliga verlor Svenja Streller (l.) mit dem VfL Bochum gegen Spoho Köln mit 1:2. Streller erzielte das 1:0 für Bochum.

VfL Bochum - Regionalliga VfL Bochum: So verspielt das Frauenteam den Aufstieg

Bochum. Mit einem Sieg gegen Köln hätte das Frauenteam des VfL Bochum den Druck auf die Topteams erhöhen können. Das klappte nicht.

Das Frauenteam des VfL Bochum hätte in der Regionalliga noch einmal Druck auf die Topteams Bocholt, Mönchengladbach und Fortuna Köln aufbauen können. Sie spielten am Mittwochabend gegen Vorwärts Spoho Köln. Mit einem Sieg wäre das Team von Trainerin Kyra Malinowski zumindest zwischenzeitlich punktgleich auf Platz zwei hinter Spitzenreiter Bocholt gesprungen. Die Bochumerinnen aber ließen eine weitere große Chance liegen. So verspielen sie den Aufstieg.

Das Team der Sporthochschule Köln gewann in Bochum mit 2:1 (1:1). Bochum bleibt damit auf Platz vier, hat am Wochenende spielfrei und kann nur zusehen, wenn die anderen Teams möglicherweise weiter punkten und sich weiter absetzen. Dabei begann das Spiel gegen Köln gut für die Bochumerinnen.

Svenja Streller sorgte nach 22 Minuten für das 1:0. Kurz vor dem Wechsel kam Köln zum 1:1 (38.). Nach dem Wechsel dauerte es knapp eine Viertelstunde bis zum 2:1 für Köln (58.).

Weiter geht es für die VfL-Frauen in der Liga gegen den VFR Warbeyen am 30. April (15 Uhr).

VfL Bochum: Rumohr - Streller, Koch (46. Hünnemeyer), Holtmeyer (55. Gier), Angrick, Wilhelm, Ann Vogel, A. Vogel (86. Sommer), Dubbel, Völsing, Reis

