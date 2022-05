VfL Bochum: So schwärmt Sebastian Polter von den Fans

Bochum. Der VfL Bochum feierte am Freitagabend eine große Party im Ruhrstadion. Sebastian Polter lobte die Anhänger für ihre Unterstützung.

Auch Thomas Reis genoss diesen emotionalen Freitagabend im Ruhrstadion in vollen Zügen. Der 2:1 (1:1)-Sieg gegen Arminia Bielefeld, verbunden mit den ausgiebigen Feierlichkeiten nach dem Abpfiff, war für den Trainer des VfL Bochum „ein Highlight“, wie er sichtlich glücklich am DAZN-Mikrofon sagte: „Das Stadion platzt aus allen Nähten. Es ist einfach eine geile Saison.“

Der Bundesliga-Aufsteiger belegt nach der Auftaktpartie des 33. Spieltags mit nunmehr 42 Punkten auf dem Konto zumindest vorerst den zehnten Platz. Der Arminia droht als Tabellen-17. der Abstieg. „Wir wussten, dass die Bielefelder mit dem Rücken zur Wand stehen. Sie haben alles investiert“, meinte Reis. Nach der Bochumer Führung durch Sebastian Polter (21. Minute) hatte Joakim Nilsson das 1:1 erzielt (35.). George Bello unterlief kurz vor Spielende ein Eigentor (89.). „Wenn du mit der letzten Aktion das 2:1 machst, dann passt das zum ganzen Tag und der gesamten Saison“, sagte der VfL-Trainer: „Wir sind alle stolz.“

Polter: „Mit diesem Rückhalt ist es sensationell“

Torschütze Polter lobte nach dem Spiel die Unterstützung von den Rängen. „Das ist das, was sich die Fans über die gesamte Saison verdient haben. Mit diesem Rückhalt ist es sensationell. Damit kannst du in der Bundesliga bestehen.“ Gegen Bielefeld hatte er sein zehntes Saisontor markiert. „Ich möchte immer wichtige Tore für meinen Verein schießen. Ich bin sehr stolz auf meine Rekordsaison“, sagte der Stürmer.

Während die Bochumer feierten, mussten sich die niedergeschlagenen Bielefelder mit der Situation befassen, dass sie am Sonntag absteigen können. Dann tritt der Tabellen-16. VfB Stuttgart beim FC Bayern München an (17.30 Uhr/DAZN). „Die Jungs sind genauso enttäuscht wie ich. In ihrer Enttäuschung habe ich sie ein wenig in Ruhe gelassen und danach ihnen nur klargemacht, dass Abhängigkeit Mist ist“, berichtete Trainer Marco Kostmann. „Nun sind wir abhängig davon, dass der FC Bayern sein Spiel gewinnt. Dann haben wir noch eine Möglichkeit.“ (fs)

