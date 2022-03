VfL Bochum VfL Bochum: So schwärmt Schweinsteiger über die VfL-Fans

Bochum. Vor der ARD-Übertragung des Bochumer Pokalspiels gegen SC Freiburg schwärmt Schweinsteiger von der Stimmung und teilt eine besondere Erinnerung.

Der VfL Bochum hat in dieser Saison schon viel Lob, viele Anerkennungen und Auszeichnungen bekommen. Für gute Leistungen, große Spiele, tolle Tore – und die besondere Stimmung an der Castroper Straße. Dort hat sich am Mittwochabend auch Bastian Schweinsteiger eingereiht, als er als Sportschau-Experte vor dem Pokal-Viertelfinale des VfL Bochum gegen den SC Freiburg begleitete.

Die ARD-Regie zeigte die letzte Strophe der Bochum-Hymne von Herbert Grönemeyer, die die Fans mitsangen: „… machst mit dem Doppelpass jeden Gegner nass – du und dein VfL!“ Bei diesen Bildern (und dem Ton) geriet Schweinsteiger ins Schwärmen: „Herbert Grönemeyer, sensationell“, meinte Schweinsteiger und erinnerte sich an seine aktive Zeit als Spieler.

VfL Bochum: Schweinsteiger hat sich besonders auf die Bochum-Hymne gefreut

„Ich bin früher immer etwas früher aus der Kabine rausgekommen, um dabei schon im Tunnel zu stehen und das ganze Lied hören zu können und diese Gänsehaut-Atmosphäre aufzusaugen“, so Schweinsteiger. „Ich war dann immer ganz froh, wenn die Ansprachen von Jupp Heynckes etwas kürzer ausfielen.“

Beste Erinnerungen an Spiele beim VfL Bochum: Bastian Schweinsteiger, hier beim 3:0 in der Saison 2008/09 im Duell mit Marc Pfertzel. Foto: firo

Schweinsteiger spielte mit dem FC Bayern insgesamt siebenmal im Ruhrstadion, erstmals im März 2003 – im Alter von 18 Jahren bereitete er zwei Treffer beim 4:1-Sieg vor. Ein Jahr später war er Teil der Bayern-Mannschaft, die durch ein frühes Tor von Bochums Peter Madsen 0:1 an der Castroper Straße verlor. Danach folgten fünf Siege für Schweinsteiger in Bochum, 2007 erzielte er beim 2:1-Erfolg das Siegtor.

Kein Wunder also, dass der Weltmeister von 2014 nur gute Erinnerungen ans Ruhrstadion hat. Und um die Stimmung zu genießen, lohnt es sich, schon am Samstag wiederzukommen, wenn der gegen VfL gegen Greuther Fürth spielt und aufgrund der neuen Corona-Schutzverordnung erstmals wieder 20.000 Fans zugelassen sind.