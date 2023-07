VfL Bochum: So meistern U19 und U17 ihr straffes Programm

Adam Tolba ist wie die gesamte U19 in guter Frühform. Das Talent des VfL Bochum (r.) erzielte zwei Tore in den drei letzten Testspielen.

Bochum. Die A- und B-Junioren zeigen im Training wie in Testspielen weiterhin starke Leistungen. Das sagen die Trainer Butscher und Siebers.

Anderthalb Wochen lang bestreiten die A- und B-Junioren des VfL Bochum in zwei Stationen ihre Trainingslager – ein straffes Programm. Und die Trainer der U19, Heiko Butscher, und der U17, David Siebers, haben viel Lob für ihre Jungs parat.

Die A-Junioren, die nach drei Tagen in Hachen nun in Freiburg trainieren, absolvierten am Freitagabend ein Blitzturnier mit zwei Spielen über jeweils 45 Minuten. Der Bundesliga-Nachwuchs setzte sich gegen zwei Männer-Westfalenligisten durch. Gegen den VfR Hausen erzielten Adam Tolba und Jayden Peters die Treffer zum 2:0-Sieg, gegen den FC Teningen trafen Eligius Hounsa und Cajetan Lenz beim 2:1-Erfolg.

Heiko Butscher: Die Jungs gehen total an ihre Grenzen

Tags darauf erreichte die U19 ein 3:3 (0:1) gegen die starke U19 des SC Freiburg (Tore: Tolba, Jan Nzeba-Bost, Ciwan Günes). „Die Jungs gehen total an ihre Grenzen“, sagte Heiko Butscher. „Sie zeigen eine hohe Intensität sowohl in der Trainingsarbeit als auch in der Umsetzung im Spiel.“ Erfreulich zudem: Weiterhin gibt es keine Ausfälle. Weiter geht es am Mittwoch (26.) beim Karlsruher SC.

Auch die B-Junioren, die nach Hachen in Osnabrück Quartier bezogen haben, spielen weiter munter auf. Gegen den FC St. Pauli feierte die U17 in Lotte einen 4:0-Erfolg. Siebers sah einen „sehr guten Test gegen einen extrem spielstarken Gegner, der uns in der ersten Halbzeit überlegen war.“

U17 setzt sich gegen St. Pauli und Lippstadt mit insgesamt neun Treffern durch

Dank eines Standard-Treffers von Jaden Kibbe führte dennoch sein Team, das nach taktischen Umstellungen im zweiten Durchgang immer stärker wurde und am Ende „einen auch in der Höhe verdienten Sieg“ einfuhr, so Siebers (Tore: Mika Pressler, Daryl Tschoumy Nana/2).

Dabei ließ Siebers elf Spieler über die komplette Distanz ran, am Sonntag spielten dann elf andere Talente durch. Gegen den SV Lippstadt setzten sie sich mit 5:2 (4:0) durch. Luis Pick gelang ein Hattrick, zudem trafen Favour Salami und Paul-Darko Vatav, ehe der SVL noch verkürzte. Die Generalprobe steigt am Samstag (29., 13 Uhr) in Lotte gegen den Hamburger SV, am 5. August geht es im ersten Bundesliga-Spiel daheim gegen Aufsteiger VfB Waltrop (11 Uhr).

