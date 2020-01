Essen. Nach 13 Jahren ist Schluss beim VfL Bochum. Görkem Saglam wechselt zu Willem II Tilburg. Über Instagram bedankt er sich bei Klub und Fans

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

VfL Bochum: So emotional dankt Görkem Saglam den Fans

Nach 13 Jahren ist Schluss beim VfL Bochum. Görkem Saglam wechselte in dieser Winterpause zu Willem II Tilburg. Der Abschied aus Bochum fiel dem gebürtigen Gelsenkirchener nach 13 Jahren alles andere als leicht, wie Saglams Worte auf seinem Instagram-Kanal belegen. Der 21-Jährige verabschiedet sich mit emotionalen Sätzen von den Fans des VfL Bochum.

Saglams Instagram-Post im Wortlaut:

"Liebe Bochumer, nach 13 Jahren im VfL-Dress ist es nun an der Zeit Abschied zu nehmen. Es ist für mich keine einfache, aber notwendige Entscheidung, um den nächsten Schritt in meiner Karriere gehen zu können. An dieser Stelle möchte ich mich bei allen Teamkollegen, Mitarbeitern und Trainern bedanken, die mich in den letzten 13 Jahren begleitet haben.

Ein besonderer Dank gilt natürlich den Fans, die immer hinter mir standen. Ich bin als kleiner Junge zum VfL gekommen. Hier habe ich das Fußball spielen gelernt und hier bin ich zum Profi geworden. Ich konnte mich nicht nur sportlich, sondern auch menschlich weiterentwickeln.





Danke für die tollen Momente und zahlreichen Erinnerungen. Ich wünsche dem für die Zukunft alles Gute. DANKE!"

Durchbruch in Bochum blieb Saglam verwehrt

Mit Saglam, der 2018 im Testspiel mit der U20-Nationalmannschaft Deutschlands gegen die A-Elf traf, verknüpften viele VfL-Fans große Hoffnungen und Erwartungen. Doch das Eigengewächs konnte diese bei den Profis nie erfüllen. In der laufenden Saison kam er zu keinem einzigen Einsatz für die VfL-Zweitliga-Profis.

41 Mal lief er für die U17 und 44 Mal für die U19 der Bochumer auf. In fünf Jahren bei den Profis sprangen letztlich lediglich 29 Einsätze, 1 Treffer und 1 Vorlage heraus. Nun also der folgerichtige Wechsel zu Willem II Tilburg. Hier wird er auf seinen ehemaligen Bochumer Mannschaftskollegen Vangelis Pavlidis treffen. Der Mittelstürmer konnte in der Eredivisie für Tilburg in 18 Einsätzen zehn Tore erzielen. Ihm tat der Weggang aus Bochum gut - vielleicht auch Saglam.





Tilburg liegt elf Punkte hinter Ajax Amsterdam und fünf Zähler hinter AZ Alkmaar auf einem hervorragenden dritten Tabellenplatz in der holländischen Liga.