VfL Bochum: Silvere Ganvoula findet einen neuen Verein

Bochum. Neun Spieler hatte der VfL Bochum nach dem Saisonende verabschiedet. Mit Silvere Ganvoula hat nun ein Spieler einen neuen Verein gefunden.

Neun Spieler hatte der VfL Bochum verabschiedet, sich dabei aber um eine Weiterverpflichtung des ukrainischen Innenverteidigers Ivan Ordets bemüht. Der 30-Jährige konnte auch Dank einer Sonderregelung des Fußball-Weltverbandes Fifa wegen des russischen Angriffskriegs in der Ukraine von Dinamo Moskau weiterverpflichtet werden. Nun hat ein anderer verabschiedeter Spieler einen neuen Verein gefunden.

Silvere Ganvoula wechselt zu den Young Boys Bern und erhält einen Drei-Jahres-Vertrag. Das gab der aktuelle Schweizer Meister am Mittwoch bekannt. 2018 war Ganvoula zum VfL Bochum gewechselt. Für Bochum kam er auf 110 Einsätze. Er schoss dabei 23 Tore. In der gerade abgelaufenen Bundesligasaison stand er nie in der Startelf, wurde 16 Mal eingewechselt, blieb ohne Tor oder Torvorbereitung. Für die Nationalmannschaft der Republik Kongo bringt er es bis heute auf 18 Spiele.

Ganvoulas Vertrag beim VfL Bochum lief aus

Sein Vertrag lief Ende der abgelaufenen Saison aus. Bern bekommt den Angreifer also ablösefrei. Ganvoula unterschrieb einen Vertrag bis 2026 mit einer Option auf ein weiteres Jahr.

Berns Sportchef Steve von Bergen freut sich auf Ganvoula. Man habe mit ihm einen erfahrenen Stürmer verpflichten können, wird er in einer Medienmitteilung zitiert. „Er hat große Lust beim BSC Young Boys seine Qualitäten zu beweisen und die neue Herausforderung anzunehmen.“

Mehr News zum VfL Bochum

Beim VfL Bochum verabschiedet worden waren neben Ordets und Ganvoula auch die Abwehrspieler Vasilios Lampropoulos, Dominique Heintz, Saidy Janko, Keven Schlotterbeck, Konstantinos Stafylidis, Mittelfeldspieler Pierre Kunde sowie Torwart Marko Johansson.

