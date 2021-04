VfL Bochum setzt auch im Talentwerk auf Kontinuität

Bochum. Der VfL Bochum geht mit einem bewährte Trainerteam in die nächste Jugendsaison. Heiko Butscher bleibt U19-Trainer, David Siebers coacht die U17.

Der Ligabetrieb ruht im Jugendfußball. Ob die Saison auf höchster Ebene wie der U19- und U17-Bundesliga West mit dem VfL Bochum noch fortgeführt werden kann, ist angesichts der Coronalage äußerst fraglich. Irgendwann aber geht es weiter - und der Zweitligist, der nächste Saison womöglich Erstligist ist, hat sein Trainerteam des Talentwerks für die kommende Spielzeit bereits komplett beisammen.

Dabei setzt der VfL auf Kontinuität und sein im Vorjahr eingeführtes Rotationsprinzip. Heißt: In der Regel gehen die Trainer mit ihren Jungjahrgängen mit oder bauen sie neu auf, um sie für eine längere Zeit als nur eine Saison betreuen und fördern zu können. So übernimmt David Siebers, zuletzt U16-Coach, in der nächsten Spielzeit die U17. Der B-Junioren-Coach 2020/21, Simon Schuchert, ist dann wieder für die U16 verantwortlich. Ausgenommen vom Rotationsprinzip sind die U19, wo es ja auch nur ein Team gibt für zwei Jahrgänge, und die U9, also die Ältesten und die Jüngsten.

Butscher und Kruska bleiben Trainer der bisher erfolgreichen A-Junioren

Aushängeschild und wichtigstes Team ist ja die A-Jugend. Heiko Butscher, zugleich Co-Trainer der Profis, bleibt auch 2021/22 Cheftrainer und Marc-Andre Kruska Co-Trainer der U19. Butscher legte mit den A-Junioren einen viel versprechenden Start hin im November, als der Ball für ein paar Wochen rollen durfte in der Bundesliga. Drei Spiele, drei Siege, alle zu Null.

Einige A-Junioren wie Torwart Tjark Ernst und Verthomy Boboy, beide Jungjahrgang und daher auch nächste Saison noch für die A-Jugend am Ball, trainieren seit Monaten bereits regelmäßig bei den Profis mit. Boboy zählte schon mal zum Zweitliga-Kader, Luis Hartwig wurde bereits einmal eingewechselt in der 2. Liga. Altjahrgang Hartwig hat den Sprung geschafft: Der Stürmer unterschrieb Anfang dieser Woche seinen ersten Profivertrag beim VfL, datiert bis zum Sommer 2024.

Rotation: David Siebers übernimmt die U17, Simon Schuchardt wieder die U16

Die B-Junioren des VfL übernimmt nach einem Jahr mit der U16 wieder David Siebers, der seiner Mannschaft somit erhalten bleibt. An seiner Seite bleibt Julian Koch als Co-Trainer. Auch hier glückte der Start in die Saison mit drei Siegen und zwei Remis‘ aus den ersten fünf Partien der Westfalenliga vor der Unterbrechung.

Folglich rotiert der bisherige U17-Coach, Simon Schuchert in die U16. Schuchert holte mit der Bundesligamannschaft bis zur Unterbrechung aus vier Spielen sieben Punkte. Jan Helfers bleibt sein Co-Trainer.

Tobias Gersch wechselt vom SV Lippstadt zum VfL Bochum

In die U15 rückt Benjamin Seifert mit seiner bisherigen Mannschaft auf. Ihm zur Seite steht nun Julian Schroer, der schon in der laufenden Saison als Co von Dennis Gieseker der U15 arbeitete. Gieseker rotiert zurück und coacht fortan die U14. Die freigewordene Co-Trainerstelle an seiner Seite wird Tobias Gersch einnehmen, der zuletzt die U17 des Partnervereins SV Lippstadt verantwortete.

Auch bei der U13 und U12 wird wieder rotiert. Die einzige Änderung in der Cheftrainerrolle gibt es in der U10. Es übernimmt Frederik Keller, der zuletzt für den Nachwuchs des 1. FC Köln aktiv war. Annika Billig wird die Co-Trainerin von Keller. Und bei der U9, also dem jüngsten Jahrgang, wird nicht rotiert. Marc Werner bleibt verantwortlich, sein Co-Trainer ist auch in der kommenden Spielzeit Salvatore Esposito.

Talentwerk-Leiter Alexander Richter freut sich über die Konstanz

Alexander Richter, Leiter des Talentwerks, ist erfreut über diese Konstanz: „Trotz der massiven Einschränkungen haben unsere Trainer großartige Arbeit geleistet, viele Konzepte und Möglichkeiten für die Spieler erarbeitet, um ihnen im besonders für die Kinder und Jugendlichen schwierigen Alltag Abwechslung bieten zu können“, sagt der langjährige Nachwuchschef des VfL. „Das honorieren wir und vertrauen unserem eingespielten Team daher auch in der Zukunft. Wir sind froh, dass wir hier frühzeitig Klarheit schaffen können und hoffen natürlich, dass wir in der kommenden Saison wieder Wettkämpfe auf dem Rasen bestreiten können.“

Die Trainerteams der VfL-Jugendmannschaften 2021/22 in der Übersicht:

U19: Butscher/Kruska; U17: Siebers/Koch; U16: Schuchert/Helfers; U15: Seifert/Schroer; U14: Gieseker/Gersch; U13: Mieberg/Hug; U12: Kögel/Karschuk; U11: Sabottka/Nowotsch; U10: Keller/Billig; U9: Werner/Esposito