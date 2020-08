VfL Bochum VfL Bochum: Sechs Profis in Quarantäne, Training fortgesetzt

Bochum. Deer VfL Bochum musste sein Trainingslager aufgrund eines positiven Corona-Tests absagen. Nun kann wieder trainiert werden. BVB-Spiel offen.

Corona-Alarm beim VfL Bochum: Der Fußball-Zweitligist musste sein geplantes Kurztrainingslager in Barsinghausen absagen. Grund dafür ist ein positiver Corona-Befund innerhalb des Mannschaftskreises. Auf Anordnung der Gesundheitsbehörden werden sechs Teammitglieder die kommende Zeit in häuslicher Quarantäne zubringen müssen. Der Rest der Mannschaft darf nach einer weiteren Testung, deren Ergebnis negativ war, wieder zurück in den Trainingsbetrieb.

Der Befund ist demnach das Ergebnis einer Testreihe am Montagmorgen. Das zuständige Labor teilte den positiven Test dem Bochumer Hygienebeauftragten mit. Der VfL informierte die lokalen Gesundheitsbehörden, die daraufhin zunächst häusliche Quarantäne für das gesamte Team – Spieler, Trainer und Staff – anordneten.

Testspiel gegen den BVB am Freitag noch möglich?

Der VfL wollte am Dienstag ins Trainingslager fahren – das ist nun nicht mehr möglich. Auch das für diesen Mittwoch geplante Testspiel gegen den Drittligisten VfB Lübeck entfällt. Zudem befindet sich der VfL im Austausch mit Borussia Dortmund, gegen den BVB hätte der VfL am kommenden Freitag ein Testspiel bestreiten sollen. Ob diese Partie ausgetragen werden kann, ist nach wie vor offen.

Das Bochumer Gesundheitsamt hatte nach dem Befund eine Rückverfolgung möglicher Infektionsketten gestartet, um mögliche Kontaktpersonen ersten Grades zu identifizieren. Laut Definition des Robert-Koch-Institus (RKI) zählen zu dieser Gruppe "Menschen, die innerhalb der zurückliegenden zwei Tage seit der Diagnose mindestens 15 Minuten mit dem Erkrankten mit einem Abstand von weniger als zwei Metern gesprochen haben".

VfL-Profi Blum war in häuslicher Quarantäne

Anfang August war bereits VfL-Profi Danny Blum positiv auf das Coronavirus getestet worden. Er begab sich anschließend in häusliche Quarantäne. Alle anderen Ergebnisse der ersten und zweiten Testreihe fielen zu diesem Zeitpunkt negativ aus. Die Mannschaft startete in die Saison-Vorbereitung. (nb)