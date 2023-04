VfL Bochum: Sebastian Schindzielorz über seine Rückkehr und den Transfer-Flop des Sommers

Bochum. Sebastian Schindzielorz kehrt erstmals zum VfL Bochum zurück. Ein Gespräch über Emotionen im Revier und andere Möglichkeiten in Wolfsburg.

Sebastian Schindzielorz hat seit ein paar Wochen eine Wohnung in Wolfsburg bezogen. Ein paar Möbel fehlen noch, „aber ich fühle mich schon wohl hier“, sagt der Sportdirektor des VfL Wolfsburg. Seine Frau und seine beiden Kinder wohnen weiterhin in Bochum, besuchen ihn regelmäßig in der Autostadt, der Familienvater pendelt je nach Terminlage in seine Heimat. Der gebürtige Pole ist in Bochum aufgewachsen, war Spieler in der Jugend und bei den Profis von 1998 bis 2003. Später führte er den Revierklub 2021 als Geschäftsführer Sport zurück in die Bundesliga. Nach dem Klassenerhalt im Vorjahr kündigte er seinen Vertrag zum Jahresende, Anfang September wurde er freigestellt. Seit Februar ist Schindzielorz Sportdirektor beim VfL Wolfsburg. Seit seinem Abschied war er nicht mehr im Ruhrstadion – am Samstag (15.30 Uhr/Sky) kehrt der 44-Jährige zurück zum VfL Bochum.