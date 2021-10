VfL Bochum: Schweinsteiger und sein Erlebnis mit Riemann

So sehen Sieger aus. Die VfL-Profis feiern den Pokalsieg gegen Augsburg vor und mit den Fans.

Bochum. Der Sieg des VfL Bochum im Pokal gegen Augsburg, das Elfmetertor von Riemann – es beeindruckte. Auch den ehemaligen Bayern-Profi Schweinsteiger.

Gegen Ende eines denkwürdigen Pokalabends erinnerte sich der ehemalige Profi und jetzige TV-Experte Bastian Schweinsteiger bei der ARD an sein persönliches Pokalerlebnis mit Manuel Riemann, dem Torwart des VfL Bochum. Schweinsteiger hatte 2007 in der ersten DFB-Pokalrunde mit den Bayern gegen Riemann und dessen damaligen Club Wacker Burghausen gespielt. Seitdem weiß Schweinsteiger, dass Riemann „fußballerisch zu den besten Torhütern“ gehört. Der Medienüberblick zum Pokalspiel gegen Augsburg.

Die Bayern gewannen Anfang August 2007 mit 5:4 nach Elfmeterschießen. Der damals 18-jährige Riemann aber hatte die Elfmeter von Jose Sosa und Martin Demichelis gehalten und selber zum zwischenzeitlichen 4:4 getroffen.

Während Schweinsteiger bei der ARD-Berichterstattung zum Pokal nicht verwundert war, dass Riemann selbstbewusst davon sprach, dass es ja nur elf Meter bis zum Tor seien und es bekannt sei, dass er einen guten rechten Fuß habe, war Kommentator Alexander Bommes etwas überrascht über das Selbstvertrauen des Bochumer Torwarts.

Riemann wird zum „Mister VfL“

Der war in der 118. Minute für Michael Esser und damit extra für das Elfmeterschießen eingewechselt worden, weil er der derzeit der beste Bundesliga-Torwart bei Elfmetern ist.

Joachim Schuth macht Riemann daher in seinem Kommentar in der Bild-Zeitung zum Spiel, „Ein Profi mit Profil!“, zum „Mister VfL“. Riemann habe nicht nur eine große Klappe, der gerne lautstark die Fehler im eigenen Team anspreche, sondern er habe auch das Format zur echten Führungsfigur: „Weil der Typ einfach Eier hat.“

Nach diesem Pokalabend in Bochum mit diesem Elfmeterschießen und diesem Ausgang war klar, dass Riemann die Schlagzeilen beherrschen würde.

„Torwart-Wahnsinn in Bochum“

Die Sportschau titelt online: „Eiskalter Riemann wird für Bochum zum Matchwinner.“

Auf T-online heißt es: „Torwart-Wahnsinn in Bochum.“

Der Express meldet: „Keeper Manuel Riemann wird zum Elfmeter-König.“

Der Kicker verweist im Text zum Spiel, „Bochums Held Riemann wusste von dem ganzen Plan gar nichts“, darauf, dass der Torwart-Wechsel von Esser zu Riemann nicht geplant war: „Arne Maier hatte zuvor als fünfter FCA-Schütze den Ball über das Tor gesetzt, der Matchball lag somit beim VfL. Zur Verwunderung mancher schnappte sich nicht etwa Kapitän Anthony Losilla die Kugel, sondern Torhüter Manuel Riemann. Der eigentliche Stammkeeper der Bochumer, der als Elfmeterkiller gilt, kam in der 118. Minute für Michael Esser ins Spiel, hielt im Elfmeterschießen aber keinen Ball. Am Ende völlig irrelevant, da Riemann dennoch Verantwortung übernahm und den entscheidenden Elfmeter trocken links unten verwandelte.“

FCA-Trainer Weinzierl ist trotzdem stolz

Die DPA wirft in ihrer Online-Ausgabe den Blick auf das Verhältnis zwischen Riemann und Esser: „Schnapper als Torschütze: Riemann feiert mit Kollege Esser.“

Andrea Bogenreuther fasst in ihrem Text „Trotz DFB-Pokal-Aus: FCA-Trainer Weinzierl ist stolz auf sein Team“ in der Augsburger Allgemeinen das Spiel so zusammen: „Der FCA schlägt sich bis ins Elfmeterschießen wacker gegen Bochum. Ein Erfolgserlebnis ist ihm vier Tage vor der Bundesligapartie gegen Stuttgart trotzdem nicht vergönnt.“

