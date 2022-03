VfL Bochum sammelt ab sofort Spenden für Opfer des Krieges

Mit einer Schweigeminute zeigten Fans und Spieler des VfL Bochum und von RB Leipzig vor dem Ligaspiel ihre Solidarität mit der Ukraine. Auch gegen Freiburg am Mittwochabend wird es eine Schweigeminute geben. Zudem unterstützt der VfL Bochum die Opfer mit konkreten Maßnahmen.

Der VfL Bochum unterstützt ab sofort mit einer Sammelaktion von Sachspenden die Opfer des Krieges in der Ukraine.

„Zahlreiche Menschen sind auf der Flucht, andere sind dem Krieg bereits zum Opfer gefallen. Familien werden getrennt und es herrscht unvorstellbares Leid. Der VfL Bochum ist schockiert von den Ereignissen und bezieht klar Stellung zu diesem Thema“, erklärte der Verein in einer Pressemitteilung und über seine sozialen Medien am Mittwochnachmittag.

Bochum und die Ukraine haben eine besondere Verbindung. Bereits seit 35 Jahren besteht eine Städtepartnerschaft zwischen der VfL-Heimatstadt und Donezk.

Der Verein verurteile den russischen Angriff und bekenne sich solidarisch zur Ukraine sowie den Menschen in dem Land, schreibt der Klub. Neben dieser klaren Haltung, die in den vergangenen Tagen bereits über die sozialen Medien und im Rahmen des Heimspiels gegen RB Leipzig kommuniziert wurde, folgen nun konkrete Maßnahmen zur Unterstützung.

Drei Projekte - Sachspenden können auch vor den Heimspielen abgegeben werden

Dazu ruft der VfL die Bochumer Gemeinschaft zur Mithilfe auf. Mehr denn je solle das Motto „Hier, wo das Herz noch zählt“ mit Leben gefüllt werden. Um möglichst unmittelbar und bedarfsgerecht zu unterstützen, wurden drei Projekte ins Leben gerufen, die nacheinander beginnen werden.

Das erste startet umgehend. Ab diesem Mittwoch, 2. März, unterstützt der VfL die „Gesellschaft Bochum-Donezk“ mit Sachspenden. Diese können zu den folgenden Zeiten abgegeben werden:

- beim Pokal-Heimspiel gegen den SC Freiburg am 2. März 2022 von 17 Uhr bis 20.15 Uhr stehen zwei VfL-Spendenwagen bereit. Diese befinden sich an den Standorten Quellenweg (bei den Tennisplätzen) und RuhrCongress (Rückseite)/ Leichtathletikplatz. Gekennzeichnet sind sie mit der Aufschrift „VfL-Spendenwagen“.

- am Ostkurventreff können am 3. März von 11 Uhr bis 15 Uhr Sachspenden abgegeben werden (Castroper Str. 145)

- beim Heimspiel gegen die SpVgg Greuther Fürth können am 5. März von 12:30 Uhr bis 15:15 Uhr wieder an den zwei VfL-Spendenwagen Dinge abgegeben werden.

Die Gesellschaft Bochum-Donezk bringt die Spenden in die Ukraine

Die Sachspenden werden zu Beginn der kommenden Woche an die „Gesellschaft Bochum-Donezk“ übergeben, die sie unmittelbar per Hilfstransport in die Ukraine liefern wird. Es gelte jedoch unbedingt die folgende Liste mit benötigten Artikeln zu beachten: https://www.bochum-donezk.de/images/stories/PDF/Lebensmittelpaket.pdf.

Die Spendenartikel können, so der VfL, auch direkt an die Organisation übergeben werden.

In den kommenden Tagen sind darüber hinaus eine Spendenaktion für weitere Hilfsorganisationen über den VfL-Partner betterplace.org und eine Verkaufs-Aktion, deren Erlös ebenfalls der „Gesellschaft Bochum-Donezk“ zugutekommt, geplant. Weitere Informationen will der VfL Bochum zeitnah bekannt geben. (fs)

