VfL Bochum VfL Bochum: Rückfall in schlechte Zeiten – das sagt Letsch

Bochum. Drei Tore kassiert der VfL Bochum gegen Stuttgart – zu viel. Trainer Thomas Letsch kritisiert die Abwehr und nimmt Torwart Riemann nicht aus.

Ein bitterer Sonntagnachmittag für den VfL Bochum: Mit 2:3 (0:1) unterlag der VfL im Ruhrstadion dem direkten Abstiegskonkurrenten VfB Stuttgart. Drei Tore fielen rund um die 60-Minuten-Marke: Erst glich Kevin Stöger per Elfmeter zum 1:1 aus, innerhalb von fünf Minuten antwortete der VfB aber mit einem Doppelschlag. Bochum kam nur noch zum Anschlusstreffer durch Philipp Hofmann kurz vor Schluss.

Trainer Thomas Letsch wollte seiner Mannschaft keinen Vorwurf machen, was den Einsatz anging, bemängelte aber das Abwehrverhalten: „Wir haben uns in den entscheidenden Szenen beim Verteidigen unseres Tores schlecht angestellt. Wenn du zu Hause drei Tore bekommst gegen einen direkten Konkurrenten, dann wird es schwer, Punkte zu machen, ein Spiel zu gewinnen“, so das Fazit des Trainers.

Das sei in den vergangenen Spielen (dreimal ohne Niederlage, nur ein Gegentor) besonders gut gelungen – gegen Stuttgart war die Strafraum-Verteidigung dagegen wieder mangelhaft. Ein Rückfall in schlechte Zeiten. „Wir haben es uns selbst zuzuschreiben“, ärgerte sich der Trainer.

VfL Bochum: Alle drei Tore fallen über die rechte Abwehrseite

Besonders bitter: Dass die drei Tore alle auf sehr ähnliche Art und Weise fielen, nach Flanken von der linken Stuttgarter Seite. Letsch: „Dass Sosa ganz gut flanken kann, das wussten wir im Vorfeld.“

Beim ersten Tor flankte Sosa, Danilo Soares wehrte den Ball in die Mitte ab. Stuttgarts Ito knallte ihn unhaltbar für Manuel Riemann unter die Latte. „Wir haben es verpasst, frühzeitig Druck aufzubauen, so dass er gar nicht unbedrängt die Flanke schlagen kann, haben aber vor allem im Rückraum schlecht verteidigt“, fand der Trainer.

Vor dem Stuttgarter 2:1 flankte Sosa mit dem Außenrist, Guirassy schlich sich im Rücken von Soares davon und traf aus kurzer Distanz. Letschs Analyse: „Da haben wir eigentlich die Situation eigentlich geklärt. Er macht es gut, wie er den Ball wieder reinspielt, aber wir sind innen fünf-gegen-drei. Einer verlässt sich auf den anderen.“

Beim dritten Tor sieht auch Torwart Riemann nicht gut aus

Beim dritten Tor schafften mehrere Bochumer nicht, ein Stuttgarter Klein-klein in Nähe der Eckfahne konsequent zu unterbinden. Millot hängte Stafylidis ab und flankte auf den langen Pfosten – Manuel Riemann kam raus, aber nicht an den Ball. Danilo Soares verlor das Kopfballduell gegen den viel größeren Nationalspieler Joshua Vagnoman.

Das Tor zum 3:1 für den VfB Stuttgart: Manuel RIemann kommt nicht an den Ball, Bochums Linksverteidiger Danilo Soares kann gegen Vagnoman nichts mehr machen. Foto: Bernd Thissen / dpa

„Es ist schwierig für Dani Soares, Vagnoman zu verteidigen, der ein paar Köpfe größer ist. Trotzdem ist das ein Tor, das wir so nicht kriegen müssen“, meinte Letsch, und thematisierte auch die Rolle von Keeper Riemann: „Manu entscheidet sich rauszukommen, das war vielleicht nicht die beste Entscheidung.“

Der Abstiegskampf bleibt spannend - Bochum vergibt große Chance

Mit Blick auf die Tabelle dagegen blieb der Trainer dagegen recht entspannt: Der VfL habe eine große Chance verpasst, einen direkten Konkurrenten zu distanzieren – mehr aber auch nicht. Alle Mannschaften seien schon einmal so gut wie abgeschrieben gewesen. Letsch meint aber: „Der Abstiegskampf wird noch eine Weile gehen mit den üblichen Verdächtigen.“

Von diesen fünf, also Schalke, Stuttgart, Hertha, Hoffenheim und Bochum, steht der VfL aufgrund der jüngsten Erfolgsserie (drei Spiele ohne Niederlage) noch am zweitbesten da: mit 26 Punkten steht der VfL auf Platz 15, also über dem Strich, noch drei Punkte vor dem VfB und sogar vier Punkte vor einem direkten Abstiegsplatz.

Trainer Letsch hat nun eine Woche, diese Probleme zu lösen, am kommenden Sonntag steht das Auswärtsspiel bei Union Berlin an. Mindestens eine personelle Umstellung wird es dort ganz sicher geben: Anthony Losilla sah nach seiner Auswechslung die fünfte Gelbe Karte und wird in der Hauptstadt fehlen.

Alle Artikel zum Sport in Bochum und Wattenscheid finden Sie hier

News und Hintergründe zum VfL Bochum lesen Sie hier

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: VfL Bochum