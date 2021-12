VfL Bochum: Riemanns Fehler und ein Vergleich mit Schalke 04

Bochum. Nach der Niederlage des VfL Bochum in Bielefeld gab es viele ähnliche Texte. In einem taucht ein Vergleich mit Schalke auf. Der Medienüberblick.

Dass Manuel Riemann einen Fehler macht, kommt selten vor. In dieser Saison hatte der Torwart des VfL Bochum noch kein Gegentor verschuldet. Beim 0:2 in Bielefeld aber ließ er einen Ball durch die Finger rutschen. Verständlich, dass das Thema in den verschiedensten Artikeln zur Niederlage des VfL Bochum bei Arminia Bielefeld war. Auch Schalke taucht darin auf. Der Blick in den Medienspiegel.

Der Kicker macht es chronologisch: „Okugawa per Kopf, Riemann patzt: Bielefeld meldet sich gegen Bochum zurück“, heißt das die Überschrift. „Arminia Bielefeld hat nach einer dominanten Leistung mit 2:0 gegen den VfL Bochum gewonnen. Durch den zweiten Saisonsieg halten die Ostwestfalen den Anschluss ans rettende Ufer.“

Die „Neue Westfälische“, eine der Zeitungen, die in Ostwestfalen erscheinen titelt: „2:0 gegen Bochum: Arminia vertreibt Heimfluch im Derby.“ Arminia Bielefeld hab dem Druck standgehalten stellt der Autor fest, „und Abstiegskonkurrent VfL Bochum im heimischen Stadion mit 2:0 besiegt“.

Arminia Bielefeld war gefordert und hat geliefert

Arminia Bielefeld sei gefordert gewesen, Arminia Bielefeld habe abgeliefert: „Mit dem 2:0 (0:0)-Willenssieg über den VfL Bochum, dem ersten im eigenen Stadion seit Saisonbeginn, hat sich der DSC im Abstiegskampf zurückgemeldet. Besonders groß war die Erleichterung bei Trainer Frank Kramer – die Diskussionen waren zuletzt neu entfacht.“

Gewohnt akzentuiert beschreiben in der Bild-Zeitung Max Backhaus und Joachim Schuth das Spiel und das Ergebnis: „Erster Heimsieg der Saison – Riemann flutscht Bielefeld-Flaute weg!“

Und weiter im Text: „Alle guten Dinge sind neun! Bielefeld holt im neunten Heimspiel endlich den ersten Heimsieg der Saison und bezwingt Bochum mit 2:0. Als letzter Bundesligist hatte die Arminia auf den ersten Heimsieg gewartet. Die Szene der Erlösung in der 69. Minute: VfL-Keeper Riemann patzt bei einem harmlosen Wimmer-Schuss vom linken Sechzehner-Eck und faustet sich den Ball selbst ins Tor.“

Bielefeld besiegelt den Schalker Abstieg

In der FAZ, der Frankfurter Allgemeinen Zeitung heißt es: „Heimsieg über VfL Bochum: Arminia Bielefeld sendet ein Lebenszeichen. Im Duell mit Bochum gelingt Arminia Bielefeld ein wichtiger 2:0-Erfolg. Auch weil dem VfL gleich mehrere folgenschwere Fehler unterlaufen.“

Arminia Bielefeld hat im letzten Heimspiel der Hinrunde den ersten Sieg im eigenen Stadion geschafft und im Kampf gegen den Abstieg ein Lebenszeichen gesendet, heißt es im weiter im Artikel: „Die Mannschaft von Trainer Frank Kramer gewann das West-Duell gegen den zuletzt starken VfL Bochum verdient mit 2:0 (0:0). Der Japaner Masaya Okugawa (51.) mit seinem vierten Saisontor und der Österreicher Patrick Wimmer (69.) erzielten am Dienstagabend die Treffer. Mit dem letzten Heimsieg im April hatten die Ostwestfalen den Abstieg des FC Schalke 04 besiegelt.“

