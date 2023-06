VfL Bochum: Rekord beim Trikotverkauf – Losilla Nummer eins

Bochum. Der VfL Bochum hat einen weiteren Rekord aufgestellt: Noch nie wurden so viele Trikots verkauft. Auch das Klassenerhalts-Shirt ist beliebt.

Es gab durchaus Skeptiker, als der VfL Bochum nach der vergangenen Saison den Ausrüster wechselte. Die langjährige Zusammenarbeit mit Nike wurde beendet, seit 2022/23 stattet Mizuno alle Teams des VfL Bochum – wie zuvor bei Nike auch die Jugend- und Frauenmannschaften – mit Trikots, Hosen, Stutzen, Trainingskleidung aus.

Und zwar erfolgreich. „Die Bilanz fällt allgemein sehr positiv aus“, teilte der VfL Bochum auf Nachfrage dieser Redaktion mit. Der Klub bedankt sich einmal mehr bei seinen Fans „für die unglaubliche Nachfrage hinsichtlich der VfL-Trikots. Mit knapp 25.000 verkauften Trikots an die blau-weiße Anhängerschaft haben wir einen neuen Vereinsrekord aufgestellt. Dieser wird bis zum offiziellen Saisonende, dem 30. Juni 2023, noch weiter anwachsen.“

Auch die Mitgliederzahl steigt und steigt, wie berichtet gibt es mittlerweile mehr als 24.000 VfL-Mitglieder. Der Klassenerhalt sorgte für einen weiteren Boom, zum 1. Juni meldete der Klub fast 800 neue Mitglieder.

Spieler-Trikots: Losilla am beliebtesten, es folgen Zoller und Asano

Am beliebtesten war wie üblich das Heimtrikot – Flutlichtblau Dunkel. Dieses machte rund 60 Prozent der Verkäufe aus. Der beliebteste Spieler ist wie im Vorjahr weiterhin Kapitän Anthony „Toto“ Losilla. Von den Trikots mit Spielernamen und Nummer wurde das Trikot mit der Nummer acht am meisten verkauft. Auf Platz zwei rangiert Simon Zoller, Rang drei belegt Japan-Held Takuma Asano.

Den Verkaufsstart des neuen Trikots für die Spielzeit Saison 2023/24 wird der VfL in Kürze bekanntgeben, teilte der Klub mit.

Klassenerhalts-Shirt wird stark nachgefragt

Auch beim Verkauf des Klassenerhalts-T-Shirts „Zusammen E1ns“ steuert der VfL auf einen Rekord zu. Es ging direkt nach dem 3:0 gegen Leverkusen am letzten Spieltag in den Verkauf, Spieler, Mitarbeiter, Verantwortliche des Klubs trugen es bereits bei der Party im Bermuda-Dreieck an diesem feucht-fröhlichen 27. Mai. Genaue Zahlen gibt es noch nicht, so der Klub. „Aber klar ist: Auch beim Klassenerhalts-T-Shirt „Zusammen E1ns“ war die Nachfrage groß, es wurde bereits häufiger verkauft als das Klassenerhalts-T-Shirt im Vorjahr“, so der VfL.

