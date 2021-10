VfL Bochum: Regionalliga-Frauen halten starke Serie mit 2:0

Bochum. Die Mannschaft von Dimitrios Pappas gewinnt am Ruhrstadion 2:0 gegen Warbeyen, bleibt ungeschlagen und hat dabei noch Luft nach oben.

Die Fußballerinnen des VfL Bochum bleiben in der Regionalliga in der Erfolgsspur. Gegen Schwarz-Weiß Warbeyen setzte sich die Elf von Dimitrios Pappas nach Toren von Mara Wilhelm (58.) und Amelie Fölsing (72.) ungefährdet mit 2:0 durch und verbesserte sich auf Rang sechs.

Nach dem Geschmack ihres Trainers hätten die Bochumerinnen aber schon früher im Spiel für die Entscheidung sorgen können: „Mit der ersten Halbzeit war ich nicht zufrieden, da haben wir uns dem Spiel der Gegnerinnen angepasst, was wir eigentlich vermeiden wollten“, merkte Pappas an, der insbesondere mit der anfänglichen Chancenverwertung seiner Elf haderte: „Wir hatten schon in den ersten fünf Minuten zwei, drei Szenen, in denen wir den Ball fast schon am Sechszehner erobern und zwingend das Tor machen müssen.“

Zu viele lange Bälle für Pappas

Bochum tat sich in der Folge gegen kampfbetont spielende Gäste schwer, das eigene Spiel umzusetzen und agierte zum Unmut seines Trainers vorwiegend mit hohen Bällen. Wilhelms Treffer in der 58. Spielminute brachte letztendlich aber die Erlösung.

„Das war der Brustlöser für unser Spiel. Ab da haben die Mädels so agiert, wie wir uns das vorgenommen hatten und Warbeyen keine Chance gelassen“, freute sich Pappas, der mit seinem Team auch nach fünf Partien weiter ungeschlagen ist.

