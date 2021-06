VfL Bochum präsentiert Sondertrikot zum Stadt-Jubiläum

Bochum. Ankündigt hatte es der VfL Bochum bereits. Seit Dienstag ist das Sondertrikot zum Stadt-Jubiläum zu bekommen. 4630 Stück gehen in den Verkauf.

Angekündigt hatte es der VfL Bochum bereits. Passend zum Aufstieg und zur 700-Jahr-Feier der Stadt präsentierte der Bundesliga-Aufsteiger am Dienstag ein Sondertrikot.

Der Verein hat als Hommage an die Stadt dieses limitierte Sondertrikot gestaltet. „Aus Bochum für Bochum – eine Liebeserklärung an unsere Heimatstadt“, heißt es in der Pressemitteilung des Vereins. Das Trikot soll „die enge Verbundenheit zwischen Verein, Stadt, den Bürgerinnen und Bürgern sowie den Fans“ zum Ausdruck bringen.

Profis tragen das Trikot in der Vorbereitung

Die VfL-Profis werden das Trikot während der ersten Vorbereitungsspiele auf die kommende Bundesliga-Saison tragen. Es kann ab sofort im VfL-Onlineshop gekauft werden.

Das Sondertrikot ist auf 4630 Exemplare limitiert. Das Bochumer Stadtwappen ist auf der Vorderseite des Trikots und im Nacken kommt die Verbundenheit zwischen Stadt und Verein mit den beiden Zahlen 1848 und 4630 zur Geltung. Am Saum des Trikots ist die Nummerierung als Hologramm, die jedes Exemplar zu einem Unikat macht.

Kindertrikots kosten 50 Euro

„Wir als VfL sind stolz darauf, ein Teil der Stadtgeschichte und der Bochumer Gemeinschaft zu sein – genauso wie jeder Fan, jede Bochumerin und jeder Bochumer“, sagt Christoph Wortmann, Direktor Marketing und Vertrieb sowie Mitglied der VfL-Geschäftsleitung. „Mit dem 700-Jahre-Trikot möchten wir der Stadt herzlich gratulieren und noch einmal die starke Verbundenheit zwischen Verein, Fans, Stadt sowie allen Bürgerinnen und Bürgern unterstreichen.“

Das 700-Jahre-Trikot ist in folgenden Größen erhältlich: Für Kinder: 122, 128, 140, 152, 164. Für Erwachsene: S, M, L, XL, XXL. Die Kindertrikots kosten 50 Euro, das Erwachsenen-Trikot 70 Euro. Spielernamen oder Eigennamen sind als Rückenflock gegen Aufpreis möglich. Verpackt ist das Trikot in einer Box mit Magnetverschluss.

Verkauf ausschließlich online

Um trotz der Limitierung auf 4630 Stück, in Anlehnung an die alte Bochumer Postleitzahl, möglichst vielen Fans des VfL die Möglichkeit zu geben, ein Trikot zu erwerben, können maximal zwei Trikots pro Person bestellt werden. Der Verkauf erfolgt ausschließlich über den VfL-Onlineshop.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: VfL Bochum