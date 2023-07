VfL Bochum präsentiert seine Trikots für die neue Saison

Das war das Heimtrikot des VfL Bochum in der vergangenen Saison. Am Dienstag, 4. Juli, wird der Club die neuen Trikots auch in einem Clip vorstellen, in dem Kapitän Anthony Losilla zu sehen sein wird.

Bochum. Am Mittwoch ist Trainingsauftakt beim VfL Bochum. Bereits einen Tag früher präsentiert der Club seine neuen Trikots für die kommende Saison.

Mit dem Trainingsstart am Mittwoch beginnt der VfL Bochum mit der Vorbereitung auf die Saison 2023/2024. Wenn sich Spieler, Trainer und Betreuer zum Auftakt treffen und sich bei einem öffentlichen Training auch den Fans wieder zeigen werden, werden sie die neueste Kollektion der Trainingsbekleidung des Ausrüsters Mizuno tragen. Bereits am Dienstag, 4. Juli, stellt der Bundesligist die neuen Trikots für die kommende Saison vor.

Auf Anfrage dieser Redaktion hatte der Club in den vergangenen Wochen erklärt, dass die neuen Trikots bis zum Trainingsstart präsentiert würden. In Zeiten, in denen Bundesligisten ihre Nachrichten zuerst über die eigenen Kanäle kommunizieren, passierte zu diesem Thema aber lange nichts.

Am Montagabend veröffentlichte der Club einen kurzen Film und verwies auf den 4. Juli als Tag, an dem die neuen Trikots präsentiert würden. Eine genaue Uhrzeit gab es dabei nicht.

Zu sehen sind Bilder von der Castroper Straße, dem Vonovia Ruhrstadion und Kapitän Anthony Losilla, der das neue Trikot anzieht. Angedeutet ist zudem, dass auch auf den neuesten Trikots des VfL Bochum wieder mit dem inzwischen etablierten „Castroper Straßenfußball“ und den markanten Sichelbindern des Vonovia Ruhrstadions geworben wird. Zu hören ist in dem nur wenige Sekunden andauernden Clip der Satz: „Es ist der Stoff, den du trägst.“

Der VfL Bochum geht in seine zweite Saison mit Ausrüster Mizuno

Der VfL Bochum geht in seine zweite Saison mit Mizuno. Nach elf Jahren mit Ausrüster Nike hatte der VfL Bochum einen neuen Vertrag mit dem japanischen Ausrüster abgeschlossen. Vor der gerade vergangenen Saison war der VfL Bochum bei der Präsentation noch etwas defensiver unterwegs. Beim ersten Testspiel gegen den Wuppertaler SV lief das Team dann in einem neuen Trikot auf. Es war das dritte Trikot der Saison in der Farbe „beton“. Die anderen beiden Trikots gab es jeweils in „flutlichtblau“. Einmal in dunkel, einmal in hell.

Zu erwarten ist auch diesmal, dass sich die Bochumer bei der Farbgebung der Trikots eher konservativ verhalten, sprich bei blau und hellblau bleiben werden. Dagegen wird es beim Design der Trikots wohl wieder eine neue „Geschichte“, ein neues „Thema“ geben.

In der vergangenen Saison fand sich das Vonovia Ruhrstadion in Form der markanten Sichelbinder im Trikotdesign wieder. Damals hieß es vom VfL Bochum dazu: „Die Sichelbinder stehen nicht nur für unser Stadion, sondern auch für unsere Werte, unsere Grundfeste. Für alles, was uns zusammenhält. Castroper Straßenfußball.“

Preislich lag der VfL Bochum bei den Trikotpreisen im unteren Drittel der Bundesligisten

Preislich lag der VfL Bochum mit den Trikots in unteren Drittel der Bundesligisten. 79,95 Euro kostete das Trikot für Erwachsene, für Kinder 54,95 Euro.

„Die Bilanz fällt allgemein sehr positiv aus“, teilte der VfL Bochum auf Nachfrage zum Trikotverkauf in der vergangenen Saison dieser Redaktion mit. Der Club bedankte sich einmal mehr bei seinen Fans „für die unglaubliche Nachfrage hinsichtlich der VfL-Trikots. Mit knapp 25.000 verkauften Trikots an die blau-weiße Anhängerschaft haben wir einen neuen Vereinsrekord aufgestellt.“ Dieser werd bis zum offiziellen Saisonende, dem 30. Juni 2023, noch weiter anwachsen.

Auch die Mitgliederzahl steigt und steigt, wie berichtet gibt es mittlerweile mehr als 24.000 VfL-Mitglieder. Der Klassenerhalt sorgte für einen weiteren Boom, zum 1. Juni meldete der Club fast 800 neue Mitglieder.

Am beliebtesten war wie üblich das Heimtrikot – Flutlichtblau Dunkel. Dieses machte rund 60 Prozent der Verkäufe aus. Der beliebteste Spieler ist wie im Vorjahr weiterhin Kapitän Anthony „Toto“ Losilla. Von den Trikots mit Spielernamen und Nummer wurde das Trikot mit der Nummer acht am meisten verkauft. Auf Platz zwei rangiert Simon Zoller, Rang drei belegt Japan-Held Takuma Asano.

Auch beim Verkauf des Klassenerhalts-T-Shirts „Zusammen E1ns“ steuert der VfL auf einen Rekord zu. Es ging direkt nach dem 3:0 gegen Leverkusen am letzten Spieltag in den Verkauf, Spieler, Mitarbeiter, Verantwortliche des Klubs trugen es bereits bei der Party im Bermuda-Dreieck an diesem feucht-fröhlichen 27. Mai. Genaue Zahlen gibt es noch nicht, so der Club. „Aber klar ist: Auch beim Klassenerhalts-T-Shirt „Zusammen E1ns“ war die Nachfrage groß, es wurde bereits häufiger verkauft als das Klassenerhalts-T-Shirt im Vorjahr“, so der VfL.

