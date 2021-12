VfL Bochum: Personalsorgen vor Heimspiel gegen Union Berlin

Bochum. Der VfL Bochum bangt vor dem Spiel am Samstag gegen Union Berlin um zwei Leistungsträger. Danilo Soares und Gerrit Holtmann könnten ausfallen.

Der VfL Bochum hofft nach dem schwachen Auftritt in Bielefeld (0:2) auf eine Rückkehr in die Erfolgsspur. „Die Mannschaft ist definitiv gewillt, ein anderes Gesicht zu zeigen. Das war nicht das Gesicht, das uns in dieser Saison dahin gebracht hat, wo wir stehen“, sagte Fußball-Lehrer Thomas Reis vor dem Hinrunden-Abschluss des Aufsteigers am Samstag ( (15.30 Uhr/Sky) gegen Union Berlin. Reis setzt auf die Heimstärke des Tabellenzwölften: „Du spielst zu Hause, du willst das Jahr mit einem positiven Ergebnis beenden. Dann kann jeder sagen, dass das 2021 ein besonderes Jahr für den Verein war. Wir hoffen, dass die Festung Ruhrstadion bestehen bleibt.“

VfL Bochum: Einsätze von Soares und Holtmann offen

Allerdings plagen den Coach Personalsorgen. Die ohnehin lange Liste mit sechs fehlenden Profis könnte um zwei weitere Spieler anwachsen. Denn der Einsatz von Abwehrspieler Danilo Soares und Angreifer Gerrit Holtmann bleibt bis Samstag fraglich. „Wir hoffen, dass wir sie einsatzfähig bekommen“, kommentierte Reis, der mit großen Respekt in das Duell mit dem Tabellenachten aus Berlin geht: „Die Mannschaft hat die Spielphilosophie von Urs Fischer total verinnerlicht, ist giftig in den Zweikämpfen und hat eine unheimliche Dynamik nach vorn. Da kommt ein schweres Stück Arbeit auf uns zu.“

Im Einklang mit der aktuellen Coronaschutzverordnung NRW darf der VfL Bochum wie schon beim Derby gegen den BVB (1:1) erneut 50 Prozent der zulässigen Stadionkapazität nutzen. Die Partie wird damit vor maximal 13 799 Zuschauenden stattfinden. (dpa)

