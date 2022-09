VfL Bochum: Warum die Fans aus Protest Pyrotechnik zündeten

Bochum. Der VfL Bochum kämpft gegen den 1. FC Köln um die ersten Bundesliga-Punkte. Vor dem Spiel sprach der Sportchef über die Trainerfrage.

Fußball-Bundesligist VfL Bochum hat „erste Gespräche“ mit Kandidaten für die Nachfolge von Trainer Thomas Reis bestätigt, will die Mannschaft aber erst einmal weiter von Interimscoach Heiko Butscher betreuen lassen. „Heiko hat es diese Woche super gemacht. Und wird es bis auf weiteres auch genausogut fortführen“, sagte Sportgeschäftsführer Patrick Fabian vor dem Bundesliga-Heimspiel gegen den 1. FC Köln am Sonntag bei DAZN. Mehr wollte der 34-Jährige allerdings nicht verraten. Das Anforderungsprofil sei komplexer, als das in ein paar Sekunden darzustellen sei, sagte der ehemalige Bochumer Abwehrspieler.

Heiko Butscher soll den VfL Bochum zu den ersten Bundesliga-Punkten führen. Foto: dpa

Unklar ist, wie lange Butscher als Interimstrainer weitermacht. Der 42-Jährige hatte zwar eingeräumt, dass es „total viel Spaß macht, mit einer Bundesligamannschaft zu trainieren“, aber er betonte auch: „Ich mache es nur, solange ich gebraucht werde. Das haben wir klar kommuniziert.“

Bochum hatte sich Anfang der Woche nach dem 1:3 gegen den FC Schalke 04 und nach sechs Niederlagen in den ersten sechs Spielen von Trainer Thomas Reis getrennt. Erwartet wird, dass der Bundesligaletzte in der Länderspielpause einen neuen Trainer präsentiert.

VfL Bochum: Fans zünden Pyrotechnik

Einige Fans in der Ostkurve zündelten vor dem Anpfiff Pyrotechnik, untypisch für Bochum im eigenen Stadion. „Monatlange Arbeit fürn Arsch. Danke Feuerwehr – Feuer frei!“ stand auf einem zuvor ausgerollten Banner am Zaun. Hintergrund: Fans hatten in langer Vorarbeit eine pyrofreie Choreographie erarbeitet, die Feuerwehr verbot diese, weil das Material zu feueranfällig sei. (fs mit dpa)

