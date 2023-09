VfL Bochum: Patrick Fabian rechnet mit Team ab und kritisiert Fans - "Pfiffe zu früh"

Bochum. In der Halbzeitpause machte Patrick Fabian seinem Frust über den Auftritt des VfL Bochum Luft. Gegen Borussia Mönchengladbach lief alles schief.

0:3-Rückstand zur Halbzeit, verspäteter Anpfiff, Spielunterbrechung wegen abgebrannter Nebeltöpfe - die Partie zwischen dem VfL Bochum und Borussia Mönchengladbach war eine chaotische. Vor allem für den VfL Bochum, dem vor heimischem Publikum nur eine Woche nach der 0:7-Pleite bei Bayern München ein neues Debakel droht. Vor dem Sky-Mikrofon sprach Bochums Sportchef Patrick Fabian in der Halbzeitpause klare Worte.

Die Profis des VfL Bochum sind im Heimspiel gegen Gladbach völlig neben der Spur. Foto: dpa

"Alles läuft auf unserer Seite nicht richtig. Es läuft also alles falsch", stellte der 35-Jährige zunächst noch weniger aufgeregt fest, um dann aber seiner Fassungslosigkeit prägnanter Ausdruck zu verleihen. "Das war eine katastrophale erste Halbzeit. Da war keine Körpersprach von unserer Seite, kein Mut." Er wolle "niemandem die Bemühungen absprechen, ich habe keine Ahnung, warum wir so auftreten". Dass es schon früh Pfiffe der Bochumer Fans gegen die eigene Mannschaft gegeben hatte, verwunderte Fabian zunächst. "Die Pfiffe gingen meiner Meinung nach etwas zu früh los." Allerdings gestand der Sportchef: "Als Fan kann man nach dieser ersten Halbzeit nur unzufrieden sein. In der zweiten Halbzeit müssen wir ein anderes Gesicht zeigen." Gladbach war klar überlegen, führte nach 27 Minuten 1:0 durch Florian Neuhaus. Alassane Plea (37./45.+3) erhöhte auf 3:0.

VfL Bochum: Verspäteter Start und Unterbrechung

Das West-Derby hatte erst mit zehn Minuten Verspätung beginnen können, weil im Gästebereich große Fahnen und Banner die Sicherheitstore verdeckten. Der Stadionsprecher musste die Fans von Borussia Mönchengladbach mehrmals ermahnen, die Zaunfahnen im Bereich der Sicherheitstore umzuhängen. Vorher werde die Partie von Schiedsrichter Felix Brych nicht angepfiffen, hieß es in der Durchsage. Um die 30. Minute herum, musste die Partie dann wegen abgebrannter Rauchtöpfe der Gladbacher unterbrochen werden.

+++ Berichte, Interviews, Hintergründe: Unsere VfL-Reporter berichten täglich. Bestellen Sie hier den kostenlosen WAZ-Newsletter zum VfL Bochum +++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: VfL Bochum