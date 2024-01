VfL Bochum: Parken am Ruhrstadion - unsere (Geheim-)Tipps

Bochum Die Parkplätze am Vonovia Ruhrstadion bei Spielen des VfL Bochum sind begrenzt. Wo Fans parken können, welche anderen Wege es zum Stadion gibt.

Das Vonovia Ruhrstadion liegt in einem Wohngebiet in Bochum-Grumme in der direkten Nähe zur Innenstadt. Um zur Heimspielstätte des VfL Bochum zu kommen, haben Besucherinnen und Besucher verschiedene Möglichkeiten. Vor allem, wer mit dem Auto zum Ruhrstadion fahren möchte, muss Glück mit einem Parkplatz haben. Die Anzahl der offiziellen Stellplätze sind begrenzt. Die Parkmöglichkeiten am Ruhrstadion, in der Umgebung und andere Wege zum Stadion im Überblick.

Mit dem Auto zum Vonovia Ruhrstadion: Das sind die offiziellen Parkplätze des VfL Bochum

Direkt am Stadion gibt es vier Parkplätze mit insgesamt 860 Stellplätzen. Diese können allerdings nur Besucherinnen und Besucher mit einem VIP-Ticket nutzen.

Fans können aber trotzdem sehr nah am Stadion auf offiziellen Parkplätzen ihr Auto abstellen. Die Anzahl der Stellplätze ist begrenzt: Wer sichergehen will, einen Parkplatz zu bekommen, sollte mindestens 90 Minuten vor dem Spiel da sein. Insgesamt gibt es 3820 offizielle Stellplätze rund um das Ruhrstadion – das Stadion hat allerdings eine Kapazität von 26.000 Plätzen.

Wer eine reguläre Eintrittskarte hat, der kann beispielsweise im Parkhaus Stadionring (Stadionring 26) für eine Pauschale von fünf Euro sein Auto abstellen. Dort gibt es Platz für 2000 Autos. Auf dem Parkplatz am Kirmesplatz (Gersteinring 52) können 660 Autos stehen. Besucher zahlen hier eine Pauschale von vier Euro bei Veranstaltungen. 300 weitere Stellplätze stehen den Fans im Parkhaus des benachbarten Ruhr Congress zur Verfügung. Der VfL Bochum weist auf seiner Internetseite darauf hin, dass bei Spielen des VfL nur eine eingeschränkte Verfügbarkeit herrscht. Hier kostet das Parken einen Euro pro Stunde.

Der VfL Bochum hat vier offizielle Parkplätze direkt am Vonovia Ruhrstadion. Diese können allerdings nur Besucherinnen und Besucher mit einem VIP-Ticket nutzen. Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Parken am Vonovia Ruhrstadion: Alternative Parkplätze in der Umgebung - unsere (Geheim-)Tipps

Offizielle Parkplätze rund um das Ruhrstadion, die kostenlos genutzt werden können, gibt es nicht. Allerdings können Fans in der Umgebung kostenlos parken und den restlichen Weg zum Stadion zu Fuß gehen. Die Parkmöglichkeiten in der Umgebung in der Übersicht:

Auf dem Lohring (Navi-Adresse: Lohring 22) zwischen dem Alice-Salomon-Berufskolleg und der Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule: Hier kann man an beiden Seiten der Straße parken. Von dort sind es circa 1,4 Kilometer bis zum Stadion, gute 15 Minuten Fußweg.

(Navi-Adresse: Lohring 22) zwischen dem Alice-Salomon-Berufskolleg und der Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule: Hier kann man an beiden Seiten der Straße parken. Von dort sind es circa 1,4 Kilometer bis zum Stadion, gute 15 Minuten Fußweg. Zur Harpener Straße kommen Fans, wenn sie über den Sheffield-Ring in Richtung des Stadions fahren und die Ausfahrt Bochum-Kornharpen nehmen. Auch auf der Harpener Straße können Fans ihre Autos während eines Spiels abstellen. Je nachdem wo das Auto steht, sind es circa ein bis eineinhalb Kilometer bis zum Ruhrstadion.

kommen Fans, wenn sie über den Sheffield-Ring in Richtung des Stadions fahren und die Ausfahrt Bochum-Kornharpen nehmen. Auch auf der Harpener Straße können Fans ihre Autos während eines Spiels abstellen. Je nachdem wo das Auto steht, sind es circa ein bis eineinhalb Kilometer bis zum Ruhrstadion. In der Küppersstraße , eine Anwohnerstraße, die vom Stadionring in Richtung des Stadtparks abgeht, befinden sich Parkbuchten. Dort können Besucherinnen und Besucher werktags zwischen 7 und 19 Uhr für vier Stunden parken. Zur Küppersstraße kommt man am besten über die A40-Ausfahrt Bochum-Ruhrstadion - dann vom Stadionring im Kreisverkehr rechts. Auch im angrenzenden Stadtparkviertel kann man am Straßenrand parken, auch hier ist die Zahl aber begrenzt.

, eine Anwohnerstraße, die vom Stadionring in Richtung des Stadtparks abgeht, befinden sich Parkbuchten. Dort können Besucherinnen und Besucher werktags zwischen 7 und 19 Uhr für vier Stunden parken. Zur Küppersstraße kommt man am besten über die A40-Ausfahrt Bochum-Ruhrstadion - dann vom Stadionring im Kreisverkehr rechts. Auch im angrenzenden Stadtparkviertel kann man am Straßenrand parken, auch hier ist die Zahl aber begrenzt. Von der Castroper Straße gehen oberhalb des Stadions mehrere Seitenstraßen ab, in denen Fans auf einen Parkplatz hoffen können - oft ist hier aber auch früh alles voll. Anfahrt: Wenn man über den Sheffield-Ring fährt und auf die L654 in Richtung des Stadions abbiegt, wird diese kurze Zeit später zur Castroper Straße. Sowohl nach links als auch nach rechts gehen mehrere Anwohnerstraßen ab.

Sollten Fans nicht auf einem der offiziellen Parkplätze des VfL Bochum halten, müssen sie sich an die aktuellen Verkehrsordnungen sowie Parkverbote halten.

Fans, die etwas weiter weg parken und den restlichen Weg zum Stadion mit der Straßenbahn fahren möchten, können im Anwohnergebiet rund um die Weserstraße in Bochum-Grumme ihr Auto abstellen (Navi-Adresse: Weserstraße 3). Von der gleichnamigen Straßenbahnhaltestelle aus fahren die Linien 308, 318 und 316. Bis zum Vonovia Ruhrstadion sind es drei Haltestellen. Aus dieser Richtung reisen in der Regel weniger Fans an, weswegen die Straßenbahnen aus dieser Richtung oft leerer sind als die vom Bochumer Hauptbahnhof.

Mit dem ÖPNV zum Vonovia Ruhrstadion: Diese Möglichkeit gibt es

Direkt vor dem Vonovia Ruhrstadion halten an der gleichnamigen Haltestelle die Straßenbahnen 308 und 318. Vom Bochumer Hauptbahnhof aus sind es drei Minuten Fahrtzeit bis zum Stadion, eine Station mehr ist es aus dem Bermuda-Dreieck.

Wer zum Beispiel vor oder nach dem Spiel noch in die Stadt möchte, der kann zum Beispiel rund um den Springerplatz oder in einem der offiziellen City-Parkhäuser parken und von dort Bahn fahren oder laufen (s. nächster Absatz). Alle Infos zum Parken in der Bochumer Innenstadt finden Sie hier.

Fußweg zum Vonovia Ruhrstadion des VfL Bochum über die Castroper Straße

Fans können auch zu Fuß aus der Innenstadt zum Vonovia Ruhrstadion laufen. Der Weg dauert circa 25 Minuten. Über den Ostring und den Schwanenmarkt geht es nach rechts direkt auf die Castroper Straße. Nach rund 1,5 Kilometern erreichen Besucherinnen und Besucher das Ruhrstadion.

Ein weiterer Fußweg startet ebenfalls in der Bochumer Innenstadt. Der Fanmarsch vor dem letzten Spieltag der vergangenen Saison führte beispielsweise vom Bochumer Rathaus über den Nordring und die Kortumstraße am Stadtpark vorbei. Über die Klinikstraße gelangen Fans dann auf die Castroper Straße in Richtung des Vonovia Ruhrstadions.

Der Fanmarsch führte die Fans des VfL Bochum am letzten Spieltag der vergangenen Saison vom Bochumer Rathaus bis zum Vonovia Ruhrstadion an der Castroper Straße. Foto: Christof Koepsel / Getty Images

Mit dem Fahrrad zum Vonovia Ruhrstadion: Hier können Sie ihr Fahrrad abstellen

Fans, die mit dem Fahrrad zum Vonovia Ruhrstadion kommen, können diese auf einem extra Fahrradparkplatz abstellen. Dieser ist bewacht und kann kostenfrei genutzt werden. Bis 90 Minuten nach dem Abpfiff ist der Fahrradparkplatz geöffnet.

