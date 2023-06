VfL Bochum: Osterhage hofft auf Nominierung für die DFB-U21

Bochum. Am 5. Juli startet der VfL Bochum mit der Vorbereitung. Einige Akteure werden bereits vorher für die Nationalteams ihres Heimatlandes spielen.

Mit dem Treffen der Spieler, Trainer und Betreuer sowie Kaderplaner Marc Lettau hat am vergangenen Sonntag die Saison 2022/2023 für den VfL Bochum geendet. Mit dem 3:0 gegen Leverkusen schaffte das Team von Trainer Thomas Letsch den Klassenerhalt. Am 5. Juli geht es offiziell mit der Vorbereitung los. Die Spieler haben individuelle Trainingspläne mitbekommen. Für einige Akteure des VfL warten voraussichtlich aber vorher noch andere Belastungen. Sie könnten für Spiele ihrer Nationalteams nominiert werden.

VfL Bochum: Patrick Osterhage gehörte zuletzt zum U21-Aufgebot

So kann Patrick Osterhage noch darauf hoffen für die deutsche U21-Nationalmannschaft nominiert zu werden. Sie spielt Ende Juni die Europameisterschaft in Georgien. Das Team von Trainer Antonio Di Salvo trifft in der Vorrundengruppe C auf England, Israel und Tschechien. Osterhage gehörte zum Aufgebot, als die U21 im März ihre letzten beiden Testspiele bestritt. Gegen Japan (2:2) und Rumänien (0:0) wurde er jeweils eingewechselt.

Osterhage hatte sich im Verlauf der Rückrunde im Mittelfeld des VfL Bochum festgespielt. Eine Muskelverletzung bremste ihn für zwei Spiele aus. Zum Saisonfinale gegen Bayer Leverkusen war er rechtzeitig wieder fit. Beim 3:0-Sieg zum Klassenerhalt wurde er in der Schlussphase eingewechselt.

VfL Bochum: Auch Masovic und Asano werden wohl nominiert

Eine etwas kürzere Pause werden voraussichtlich auch Takuma Asano und Erhan Masovic haben.

Asano gehört fest zum Stamm der japanischen Nationalelf. Sie bestreitet zwei Testspiele. Das erste am 15. Juni gegen El Salvador, das zweite am 20. Juni gegen Peru. Der Höhepunkt des Länderspieljahres findet für Asano aber sicher erst im September statt. Am 9. September testet Japan die deutsche Nationalmannschaft in Wolfsburg. Bei der WM in Katar hatte auch das Tor zum 2:1 von Asano gegen Deutschland dazu geführt, dass Deutschland vorzeitig ausschied.

Masovic war zwar nicht für die WM in Katar nominiert. Nun aber kann er darauf hoffen, für das Spiel in der EM-Qualifikation gegen Bulgarien für Serbien nominiert zu werden. Das Spiel findet am 20. Juni in Bulgarien statt. Serbien führt die Gruppe mit zwei Siegen an. Masovic gehörte beim 2:0 gegen Litauen bereits ebenso zum Kader wie beim 2:0 gegen gegen Montenegro. Er spielte aber jeweils nicht.

