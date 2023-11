VfL Bochum: Oermann wird eingewechselt, Asano pausiert

Bochum. Mit Tim Oermann und Takuma Asano sind zwei Spieler des VfL Bochum für Länderspiele nominiert. Kevin Stöger steht auf Abruf bereit.

Für die aktuelle FIFA-Abstellungsperiode sind vom VfL Bochum erneut zwei Spieler nominiert worden. Takuma Asano ist für die WM-Qualifikationsspiele der japanischen Nationalmannschaft gegen Myanmar und Syrien nominiert worden, Tim Oermann spielt mit der deutschen U20-Nationalmannschaft zum Jahresabschluss gegen Rumänien und England.

Takuma Asano ist mit Japan in die Spiele der Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2026 gestartet. Im ersten Gruppenspiel ging es für Japan gegen Myanmar. Japan setzte sich mit 5:0 (3:0) und übernahm direkt die Führung in der Qualifikations-Gruppe B vor Syrien, Nordkorea und Myanmar. Asano wurde nicht eingesetzt.

Weiter geht es für Japan am Dienstag, 21. November, gegen Syrien. Die Partie wird aufgrund der unsicheren Lage in dem Bürgerkriegsland in Saudi-Arabien ausgetragen. Zu erwarten ist daher, dass Asano erst am Donnerstag wieder in Bochum sein wird und am Training teilnehmen kann.

Da die Bochumer aber erst am Sonntag beim FC Heidenheim spielen, dürfte Asano es wie bei jedem Spiel dieser Saison zumindest in den Spieltagskader schaffen. An den bisherigen elf Spieltagen stand er immer in der Startelf.

VfL Bochum: Kevin Stöger steht auf Abruf bereit

Auch Innenverteidiger Tim Oermann dufte sich über eine neuerliche Nominierung freuen. Die deutsche U20 spielte am Freitag gegen Rumänien, gewann durch ein Tor in der Nachspielzeit mit 1:0. Tim Oermann wurde in Minute 70 eingewechselt. Am Montag spielt das Team von Trainer Hannes Wolf um 18 Uhr in Regensburg gegen die U20 von England.

Die nächsten beiden Testspiele der deutschen U20 finden Ende März statt. Am 21. März geht es gegen Norwegen, am 25. März dann gegen Frankreich.

Wie in den jüngsten Abstellungsperioden war Kevin Stöger auch dieses Mal von ÖFB-Coach Ralf Rangnick auf Abruf nominiert worden. Österreichs A-Nationalmannschaft setzte sich im EM-Qualifikationsspiel gegen Estland mit 2:0 durch. Österreich war bereits vor diesem Spiel für die EM qualifiziert. Am Dienstag, 21. November bestreitet Österreich in Wien ein Testspiel gegen Deutschland.

