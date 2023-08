VfL Bochum: Noch viel Transfertheater auch beim FC Augsburg

Anne Castroper – der VfL-Bochum-Talk: VfL betreibt gegen BVB Wiedergutmachung - was geht in Augsburg?

Anne Castroper – der VfL-Bochum-Talk: VfL betreibt gegen BVB Wiedergutmachung - was geht in Augsburg?

Bochum. Die Transferphase läuft heiß. Beim VfL Bochum und beim nächsten Gegner FC Augsburg gibt es noch viele offene Fragen. Im Fokus: zwei Stürmer.

Wer in dieser Woche nach Fußball-Bundesligisten sucht im weltweiten Netz, der findet: Transfernachrichten, Transfergerüchte, Transferupdates. Daran wird sich bis zum Freitag, 1. September, sicherlich nichts ändern. Dann ist Transferschluss in der Bundesliga, und zwar um 18 Uhr.

Dann können die Klubs keinen Spieler mehr verpflichten, ausgenommen sind vertragslose Spieler. Abgeben können sie Spieler in einige Länder noch bis 20 Uhr (u.a. Italien), 23 Uhr (Frankreich) oder auch 24 Uhr (England, Spanien, Österreich). Ein paar Tage länger sind Transfers in die Ligen einiger anderer Nationen wie Belgien (6. September) oder die Türkei (8. September) möglich. In Saudi Arabien schließt das Transferfenster sogar erst am 20. September.

Berichte: Bella Kotchap wieder verstärkt im Visier des FC Bayern

Viel dreht sich wie immer um die Topstars, aktuell vor allem um Frankfurts von Paris umworbenen Stürmer Randal Kolo Muani. Er blieb am Mittwoch dem Training einfach mal fern. „Kolo Muani tritt in den Streik“, titelte kicker.de. Auch beim FC Bayern bleibt natürlich viel in Bewegung. Nach dem Abgang von Benjamin Pavard soll das Interesse an einer Leihe des Ex-Bochumers Armel Bella Kotchap wieder deutlich gestiegen sein.

Im nationalen und internationalen Fokus dann eher doch nur Randnotizen sind die noch möglichen und vielfach beschriebenen Transferoptionen beim VfL Bochum. Simon Zoller ist der einzige größere Name, der bundesweit für etwas Aufmerksamkeit sorgt. Der Angreifer (32) steht wie berichtet vor einem Wechsel in die 2. Liga, wohl zu Fortuna Düsseldorf. Noch gibt es keine neue Nachricht, aber das kann sich stündlich ändern.

Simon Zoller steht vor einem Wechsel vom VfL Bochum in die 2. Liga. Beim Pokalspiel in Bielefeld erzielte der Angreifer noch das 2:2, das Bochum in die Verlängerung brachte. Bielefeld gewann nach Elfmeterschießen. Foto: Jürgen Fromme / Jürgen Fromme/firo Sportphoto

Luis Hartwig, Tim Oermann, Jordi Osei-Tutu, Moritz Römling sind weitere Wechselkandidaten. Auf der anderen Seite soll ein Stürmer noch kommen, wohl auf Leihbasis. Bei einem Abgang von Zoller ist dies sehr wahrscheinlich. Eine Rolle für die nächste Bundesliga-Partie spielen sie alle nicht.

Beim FC Augsburg am Samstag (15.30 Uhr/Sky), einen Tag nach dem Transferschluss, will der VfL ja seine gute Derby-Leistung gegen den BVB bestätigen, idealerweise mit dem ersten Saisonsieg krönen. Augsburg aber, betonte Trainer Thomas Letsch bereits, habe „hohe Ambitionen, hat sich gut verstärkt“. Sein Trainerkollege Enrico Maaßen indes weiß wiederum noch nicht, zumindest soweit bekannt, auf wen er setzen kann.

Augsburgs Stürmer Mergim Berisha soll es zur TSG Hoffenheim ziehen

Denn auch beim FCA läuft die Gerüchteküche heiß, und höchstwahrscheinlich muss Maaßen im Angriff umstellen. Laut Sport1 und Sky, unter anderem, zieht es Stürmer Mergim Berisha weg von den Fuggerstädtern. Der 25-Jährige nahm am Mittwoch nicht am Mannschaftstraining teil.

Er soll mehrere Optionen haben. Offenbar sind die Gespräche mit der TSG Hoffenheim laut Sky nun weit fortgeschritten. Borussia Dortmund und der VfL Wolfsburg, auch aufgeploppt in der Gerüchtewelt, sollen aus dem Rennen sein bzw. erst gar kein ernsthaftes Interesse gehabt haben.

Augsburg hatte Berisha nach vorheriger Leihe erst in diesem Sommer für rund vier Millionen Euro von Fenerbahce fest verpflichtet. Augsburg soll selbst wiederum nicht abgeneigt sein, einen hohen Gewinn einzustreichen. Von 15 Millionen Euro Ablösesumme ist die Rede.

Lieblingsgegner Augsburger: zwei Siege unter Trainer Thomas Letsch

Sportlich wäre es zunächst ein Verlust für den FCA. Berisha stand gegen Mönchengladbach (4:4) und beim FC Bayern (1:3) in der Startelf. In 26 Partien für den Bundesligisten erzielte er neun Tore (vier Vorlagen). Bochum allerdings brachte er eher Glück: Im Hinspiel der Vorsaison in Augsburg schoss er den Ball nach einem – fragwürdigen – Handelfmeter übers Tor. Der VfL gewann mit 1:0 dank des Treffers von Christopher Antwi-Adjei drei Minuten zuvor (58.).

Im für den Klassenerhalt immens wichtigen Rückspiel, das der VfL 3:2 gewann, traf Berisha auch nicht. Überhaupt ist der FCA kein Angstgegner des VfL. Nach dem Aufstieg feierte Bochum in der Saison 2021/22 bei den Fuggerstädtern einen 3:2-Sieg nach 3:0-Führung, lediglich das Rückspiel ging schief (0:2).

Aber zurück zu den aktuellen Transferaktivitäten des FCA. Laut LAOLA1 soll Verteidiger Gregory Wüthrich (28), zurzeit bei Sturm Graz aktiv, noch kommen, laut Bild wiederum ist Herthas Innenverteidiger Marc Oliver Kempf ein heißer Kandidat.

Nur zwei Zugänge in der Startelf - Darunter der Fast-Bochumer Michel

Bisher hat sich der FCA bei den Zugängen relativ zurückgehalten, nach Berisha ist der 21-jährige Mittelfeldmann Tim Breithaupt (Karlsruher SC) mit 2,5 Millionen Euro zweitteuerster Transfer. Breithaupt wurde bisher nur eingewechselt, ebenso wie Stürmer Philipp Tietz (Darmstadt/2,2 Millionen Euro).

Maaßen kann auf eine weitgehend eingespielte Elf setzen mit Niklas Dorsch und Elvis Rexhbecaj im zentralen Mittelfeld. In die Startelf schafften es bisher nur zwei Zugänge: Torwart Finn Dahmen, der aus Mainz kam und den polarisierenden Rafael Gikiewicz als Nummer eins ablöste, und Sven Michel.

Auch Augsburg ist im Pokal nach einer Blamage ausgeschieden

Nach Rexhbecaj, den der VfL im Jahr zuvor gerne vom VfL Wolfsburg fest geholt hätte nach seiner erfolgreichen Leihe, ist Michel der zweite Spieler in kurzer Zeit, den Augsburg Bochum wegschnappte. Der ablösefreie Stürmer von Union Berlin hatte ja mit Bochum schon seit April Kontakt, stand kurz vor der Unterschrift, ehe der 32-Jährige das besser dotierte Angebot von Augsburg annahm. Ein Tor gelang ihm bereits gegen Gladbach. Ebenso wie Rexhbecaj übrigens, was ja eine Seltenheit ist.

Eine aktuelle Verbindung zum VfL Bochum gibt es aber auch noch aus rein sportlichen Gründen. Im DFB-Pokal scheiterte der FCA in der ersten Runde am Viertligisten Unterhaching (0:2). Bochum schied beim Drittligisten Arminia Bielefeld aus.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: VfL Bochum