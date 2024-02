VfL Bochum: „Neuzugang“ Asano ist Option für Frankfurt-Spiel

Bochum Der Angreifer ist mit Japan beim Asien-Cup überraschend ausgeschieden. Ab Dienstag könnte er wieder im Training sein.

Mit einem sehr konkreten Plan waren die Verantwortlichen des VfL Bochum in das Wintertransferfenster gegangen. Sie wollten, auch weil die Bochumer Angreifer bisher nur drei Tore schafften, einen weiteren Stürmer holen. Einen, der im Angriff variabel einsetzbar ist, der auch Tempo mitbringt. Dass das nicht klappte, scheint dann aber doch nicht so schwerwiegend zu sein. Im ersten Spiel nach Ende der Wintertransferperiode traf Stürmer Moritz Broschinski und nun kommt auch schon der Japaner Takuma Asano etwas eher als erwartet zurück.

Rekordsieger Japan hat im Viertelfinale des Asien-Cups überraschend gegen den Iran verloren. Im Duell der WM-Teilnehmer setzte sich der Außenseiter mit 2:1 (0:1) durch und darf weiter auf den ersten Titel seit 1976 hoffen.

Asano wird gegen den Iran erneut nur eingewechselt

Alireza Jahanbakhsh (90.+6) entschied das Duell mit Japan kurz vor Schluss per Foulelfmeter. Japans Mönchengladbacher Bundesligaprofi Ko Itakura war im Strafraum ungeschickt eingestiegen. Zuvor hatte Mohammad Mohebi (55.) nach Vorlage des Ex-Leverkuseners Sardar Azmoun Japans Führung durch Kaoru Mitoma (28.) ausgeglichen.

Beim viermaligen Turniersieger Japan standen neben dem Gladbacher Itakura auch Hiroki Ito (Stuttgart) und Ritsu Doan (Freiburg) aus der Bundesliga in der Startelf. Bochums Takuma Asano wurde eingewechselt.

Auf besonders viel Spielzeit kam Asano beim Asiencup nicht. In den fünf Spielen, die Japan bestritt, kam er auf 72 Einsatzminuten, stand dabei nur einmal in der Startelf. VfL-Sportdirektor Marc Lettau sagte entsprechend dazu nach dem 1:1 gegen den FC Augsburg, dass der Angreifer wohl nicht so viel Zeit benötige, um sich zu erholen. Die Bochumer erwarten Asano am Dienstag zurück im Training. Somit ist er ein Kandidat für den Kader des VfL Bochum beim Spiel bei Eintracht Frankfurt am Samstag (15.30 Uhr).

VfL Bochum: Trainer Letsch gibt Asano keine Startplatzgarantie

Lettau sieht in Asano einen „Neuzugang“. Trainer Thomas Letsch gab ihm aber keine Garantie, gegen Frankfurt sofort in der Startelf zu stehen. Zu erwarten aber ist es. Vier Spiele verpasste Asano, musste der VfL Bochum ohne seinen mit fünf Toren bisher besten Torschützen auskommen.

Die Bilanz aber ist für Bochumer Verhältnisse in Ordnung. In jedem Spiel gab es ein Tor, das brachte in Summe einen Sieg gegen Stuttgart, zwei Remis gegen Bremen und nun Augsburg sowie eine 1:3-Niederlage gegen Dortmund.

