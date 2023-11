VfL Bochum: Neuer Trainer mit Premiere gegen Dortmund

Bochum. In der Landesliga ging es für den VfL Bochum II gegen Spitzenreiter Borussia Dortmund. Lange hielt das Team ein verdientes 0:0.

VfL Bochums zweite Mannschaft ging mit einem neuen Trainer in das Landesliga-Derby gegen Borussia Dortmund. Die Bochumerinnen unterlagen dem Tabellenführer Dortmund 2:0. Trainer Emil Nicolodelli ist trotzdem mit der Leistung seiner Mannschaft zufrieden.

Erst vor einer Woche absolvierte Emil Nicolodelli sein erstes Training mit den Fußballerinnen des VfL Bochum II. „Ich bin ganz gut in der Mannschaft angekommen. Das erste Training am Montag war gleich richtig gut, ich denke, sie haben gemerkt, dass das jetzt eine Art Neuanfang in der Mannschaft wird und haben sich auch gleich richtig reingeworfen und gas gegeben”, sagte Nicolodelli.

Sein erstes Spiel als Trainer der Bochumerinnen war direkt das Spiel gegen den Tabellenführer Borussia Dortmund. Aufgrund der kurzen Zeit bis zum ersten Spiel setzte er gegen Dortmund auf keine neue Taktik und setzte darauf, erstmal Stabilität in das Spiel zu bringen.

Die erste Halbzeit lief wie geplant für die Bochumerinnen, sie ließen wenige Chancen für Dortmund zu und setzten einige Konter. Bis zur 77. Minute konnten die defensiv stehenden Bochumerinnen Dortmund vom eigenen Tor weghalten.

Am Sonntag geht es für den VfL Bochum gegen Horsthausen

Nach einem Fehler in der Bochumer Abwehr nutzten die Dortmunderinnen aber ihre Chance und trafen zum 1:0. Nicolodelli: „Es war ein technisch sehr anspruchsvolles Spiel, Dortmund hatte fast die ganze Zeit den Ball. Und Verteidigen ist immer anstrengender als angreifen, das hat sich dann irgendwann bemerkbar gemacht. Dann haben wir uns ein bisschen offensiver eingestellt und ein bisschen versucht, auf das 1:1 zu gehen.“ Die Bochumerinnen kamen aber zu Chancen. Kurz vor dem Abpfiff in der 90. Minute erhöhte Dortmund das Ergebnis auf 2:0.

„Nur ein 0:2 gegen so eine Top-Truppe, an einem richtig glücklichen Tag, mit den guten Chancen, geht das Spiel auf jeden Fall in unsere Richtung, wenn wir das 1:0 machen. Deswegen bin ich sehr zufrieden”, sagte Nicolodelli.

Der nächste Gegner der Bochumerinnen ist die SpVgg Horsthausen (So., 19. November, 16.30 Uhr, Herne). Trainer Nicolodelli setzt den Fokus im Training in dieser Woche allerdings nicht auf den Gegner: „Wir werden jetzt erstmal an unserem Spiel arbeiten müssen, den Teamgeist weiter stärken, die Taktik ausbauen und versuchen erstmal an uns selbst zu arbeiten und besser zu werden.“

Bochum: Rumohr, Arnold, Bosse (46. Kiwitt), Hain, Hilke, Zerioul, Bramkanp (46. Sahiti), Urban, Demitrowitz, Fechner (79. Bockelmann), Kotziampassis

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: VfL Bochum