VfL Bochum: Neue Marktwerte, das sind die Gewinner und die Verlierer

Bochum. Die Marktwerte-Updates sind da, beim VfL Bochum gibt es zwei klare Gewinner und zwei Spieler, die ohnehin schon als große Verlierer feststanden.

Sieben Spieltage sind in der aktuellen Saison der Fußball-Bundesliga bisher absolviert. Der VfL Bochum steht mit vier Punkten auf dem 16. Platz, zuletzt gab es ein 0:0 gegen RB Leipzig. Nun hat die Internetplattform Transfermarkt.de das die nächsten Marktwert-Updates zur Bundesliga und zur 2. Liga veröffentlicht. Die in Deutschland beheimatete Webseite, die mittlerweile in vielen weiteren Sprachen verfügbar ist, wurde im Jahr 2000 gegründet und führte 2004 die Erhebung von Marktwerten für Spieler ein. Dabei berücksichtigt ist auch der VfL Bochum.

Insgesamt ist der Kaderwert der Bochumer um 900.000 Euro gewachsen. Das ist nicht viel, im Erst- und Zweitligabereich stehen zwölf andere Teams deutlich besser da, beispielsweise Spitzenreiter RB Leipzig (+86 Millionen) oder auch der 1. FC Heidenheim (+10,6 Mio.) und Darmstadt 98 (+6,7 Mio.). Aber immerhin ist es besser als die Verliererseite, der unter anderem Borussia Dortmund (- 1 Mio.) und Mainz 05 (-7,5 Mio.) angehören.

Die Gewinner des VfL Bochum

Größter Gewinner in Sachen Marktwert-Steigerung der Bochumer ist Matus Bero. Der 28-jährige Slowake steigerte seinen Wert um 1,2 Millionen Euro, nun soll er 3,5 Euro Wert sein. Bitter für den VfL: Der größte Marktwert-Gewinner wird bis mindestens Ende des Jahres nicht mehr das Bochumer Trikot tragen. Vor etwas mehr als zwei Wochen verletzte sich Bero beim Spiel gegen Borussia Mönchengladbach (1:3) schwer am Knie. Der ablösefreie Sommer-Neuzugang von Vitesse Arnheim hatte sich auf Anhieb in der Bochumer Startelf etabliert. Den ersten Bundesliga-Spieltag verpasste er mit Muskel-Problemen, doch seither war er im Mittelfeldzentrum gesetzt – und überzeugte auch die Macher von Transfermarkt.de.

Zweiter großer Gewinner ist der Brasilianer Bernado. Der Verteidiger steigerte sich um 500.000 Euro auf aktuell 3 Millionen. Anfang August holte ihn der VfL von RB Salzburg, der österreichische Spitzenklub kam den Bochumern entgegen. Für 300.000 Euro plus rund 100.000 Euro im Fall des Klassenerhalts durfte der Linksfuß in die Bundesliga wechseln. Er unterschrieb einen Vertrag bis 2025 mit der erfolgsabhängigen Option auf ein weiteres Jahr. In Salzburg war der 28-Jährige – auch nach diversen Verletzungsrückschlägen – erst keine Stammkraft mehr und dann so gut wie aussortiert. In der Vorbereitung konnte der Brasilianer kaum Spielpraxis sammeln.

Die Verlierer des VfL Bochum

Wo es Gewinner gibt, gibt es auch Verlierer. Beim VfL sind dies Jordi Osei-Tutu, der um 400.000 auf nun 800.000 Euro zurückgestuft wurde und Lys Mousset, der ebenfalls 400.000 Euro verlor und nun 600.000 Euro Wert sein soll. Flügelstürmer Osei-Tutu gehörte schon im Sommer zum Kreis der Wechselkandidaten. „Wir sind bestrebt, Jordi-Osei Tutu zu verleihen“, erklärt VfL-Sportdirektor Marc Lettau zuletzt gegenüber dieser Redaktion. „Er hat viel Potenzial, das er beim Spiel aber bei uns bisher zu selten abrufen konnte. Im Training zeigt er teilweise außergewöhnliche Leistungen.“ Interessenten gibt es. Noch aber ist Osei-Tutus Zukunft offen. Sein Vertrag beim VfL läuft noch bis zum Sommer 2025.

Stürmer Lys Mousset wurde im Januar vom Training freigestellt und dann nach Nijmes verliehen. Er ist seit dem Sommer verletzt (Achillessehnenriss), sein Vertrag läuft noch bis zum Sommer 2024. Wie geht der VfL mit ihm um, wenn er wieder gesund ist? „Wir wissen nicht, wie lange die Rehabilitationszeit noch dauern wird. Die sportliche Einschätzung hat sich aber nicht geändert, er wird hier sportlich keine Rolle mehr spielen. Wir werden versuchen, eine Lösung zu finden, die für alle Seiten die Beste ist, um das Kapitel endgültig zu beenden“, sagte Geschäftsführer Patrick Fabian zuletzt im großen Interview.

