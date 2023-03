VfL Bochum: Nationalspieler kommen relativ ausgeruht zurück

Bochum. Sechs Spieler des VfL Bochum waren auf Länderspielreise. Einige kehren bereits am Mittwoch zurück. Vier spielten, ausgeruht sollten alle sein.

Sechs Spieler des VfL Bochum waren oder sind noch auf Länderspielreise. Nun stand das zweite Länderspiel in der Länderspielpause an. Nur vier von sechs VfL-Profis kamen diesmal zum Einsatz.

Patrick Osterhage wurde beim 0:0 der U21 des DFB gegen Rumänien in der 68. Minute eingewechselt, Osterhage wird bereits am Mittwoch in Bochum zurück erwartet.

Das gleiche gilt für Erhan Masovic. Der Innenverteidiger des VfL kam auch im zweiten EM-Qualifiaktions-Spiel Serbiens gegen Montenegro nicht zum Einsatz. Serbien gewann mit 2:0.

Erst am Donnerstag wird Takuma Asano zurückerwartet. Er traf mit Japan auf Kolumbien, Kolumbien gewann mit 2:1. Asano wurde nach 78 Minuten eingewechselt.

VfL Bochum: Pierre Kunde spielt 84 Minuten gegen Namibia

Pierre Kunde stand im Rahmen der Africa Cup-Qualifikation in der Startelf Kameruns im Spiel gegen Namibia. Bei der 1:2-Niederlage stand der VfL-Mittelfeldspieler 84 Minuten lang auf dem Platz.

Auch Saidy Janko blieb im zweiten Spiel dieser Länderspielreise ohne Einsatz. Den 1:0-Erfolg Gambias gegen Mali sah er von der Bank aus.

Nach seinem U20-Nationalmannschafts-Debüt in England vor wenigen Tagen stand für den derzeit vom VfL an den Wolfsberger AC ausgeliehenen Tim Oermann das Spiel in Italien an. Beim 1:1-Remis kam er nicht zum Einsatz.

