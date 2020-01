VfL Bochum: „Müde“ Spieler müssen laufen – Butscher verletzt

Nach ein paar Wolken am Vormittag zog der Himmel wieder auf im südspanischen Jerez de la Frontera. Den drei am Vormittag bereits „geschonten“ Spielern dürfte das die Laune nicht wirklich gesteigert haben.

Danny Blum, wegen muskulärer Probleme leicht angeschlagen, sowie Danilo Soares und Silvere Ganvoula absolvierten eine Laufeinheit auf dem zweiten Trainingsplatz des VfL Bochum auf der Hotelanlage des Barcelo Montecastillo Golf Resort. „Sie haben etwas nachgeholt, was sie gestern verpasst haben“, sagte Trainer Thomas Reis. Am Vormittag hatten die Profis des VfL wie berichtet nur das Krafttrainings-Programm absolviert und durften sich dann ausruhen. Aus Gründen der „Belastungssteuerung“, wie Reis erklärte. „Sie waren müde, darauf muss ich als Trainer achten.“

Einsatz der drei müden Spieler im Testspiel ist noch offen

Natürlich war dies ein Denkzettel für die drei Spieler, die am Vortag beim Pyramidenlauf hatten abreißen lassen und damit auch ihre Laufgruppe hängen ließen. Ob die aufgrund ihrer gehobenen Klasse eigentlich unumstrittenen Stammkräfte am Samstag beim Testspiel gegen Dinamo Bukarest (16 Uhr/Livestream auf der VfL-facebook-Seite) in Linea de la Conception spielen werden, „werde ich kurzfristig entscheiden“, so Reis. Der 46-Jährige greift durch, auch bei den Besten seines Kaders.

Während die drei genannten Spieler liefen und dann etwas eher als ihre Teamkollegen das Testspiel auf dem benachbarten Platz zwischen dem FC Lausanne und Darmstadt 98 mit dem Ex-Bochumer Johannes Wurtz, gecoacht vom Ex-Bochumer Dimitrios Grammozis (Endstand 2:2), beobachten konnten, spielten die übrigen VfL-Profis elf gegen elf. Hinterher hockten viele minutenlang auf dem Rasen, platt von den zwei intensiven Einheiten des Tages, von der Trainingswoche in Jerez. Die Müdigkeit war ihnen anzusehen, zu viel erwarten sollte man am Samstag eher nicht gegen Bukarest.

Neues System mit einer Raute und Zulj als Zehner

Patrick Fabian dürfte auch gegen Bukarest zur A-Formation zählen. Foto: VfL Bochum 1848/Jan Aben

Trainer Reis will gegen den rumänischen Traditionsverein, derzeit im Mittelfeld der ersten Liga platziert, dennoch einiges sehen. Voraussichtlich wird er ein am Freitag praktiziertes System testen, ein 4-4-2 mit Raute, das je nach Situation zu einem 4-3-3 mit einem kompakten defensiven Mittelfeld wird. In der A-Innenverteidigung haben Patrick Fabian und Saulo Decarli die Nase vorn. In einer Raute würden Robert Tesche auf der Sechs, Vitaly Janelt und Anthony Losilla auf den Außen agieren, als Zehner fungierte im Training Robert Zulj auf seiner Lieblingsposition. „Er macht einen guten Eindruck“, sagt Reis. Im Angriff waren im Trainings-A-Team Manuel Wintzheimer und Simon Zoller zu finden.

Gamboas Einsatz ist fraglich

Pausieren musste am Nachmittag Cristian Gamboa. „Die Lymphknoten sind geschwollen“, erklärte Reis. Sein Einsatz am Samstag ist fraglich. „Wir werden kein Risiko eingehen“, so der Trainer. Für ihn sprang im Trainingsspiel Co-Trainer Heiko Butscher ein – mit Folgen. Butscher humpelte nach einem Zweikampf vom Platz, die erste Diagnose laut Mannschaftsarzt Dr. Karl-Heinz Bauer: Innenbandriss im Knie. Butscher, der ab Ende März seine Prüfungen zum Fußball-Lehrer absolvieren muss, soll vorerst eine Schiene tragen.

Mittwoch geht es gegen den KFC Uerdingen - Sobiech ist zu teuer

Unterdessen wurde noch ein Testspiel vereinbart, am kommenden Mittwoch geht es voraussichtlich auf dem Leichtathletik-Platz des VfL, in jedem Fall in Bochum, gegen Drittligist KFC Uerdingen (11 Uhr). Ob dann ein neuer Innenverteidiger auflaufen wird, ist eher unwahrscheinlich, aber auch nicht ausgeschlossen. Lasse Sobiech dürfte es nicht sein. Der Kölner, der beim FC sportlich keine Rolle mehr spielt, aber noch einen Vertrag bis 2022 hat, soll Angebote aus der zweiten englischen Liga haben, mit denen der VfL Bochum finanziell nicht konkurrieren kann. Der VfL würde ihn gerne ausleihen. Dass der Deal zustande kommt, ist unwahrscheinlich. Bochums Sport-Geschäftsführer Sebastian Schindzielorz hat aber wie mehrmals berichtet noch zwei weitere Spieler für die Verteidigung seit langem im Visier. Die Transferperiode endet am 31. Januar, bis dahin wird nach WAZ-Informationen mit Sicherheit noch mindestens ein Spieler den Kader verstärken.