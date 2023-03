VfL Bochum: Mo Tolba steht für U19 des DFB auf Abruf bereit

Bochum. Mo Tolba bleibt ein Kandidat für die U19 des DFB. Für die EM-Quali-Spiele des Teams steht der Verteidiger des VfL Bochum auf Abruf bereit.

Als Ausrichter gehen die U19-Junioren des Deutschen Fußballbundes (DFB) vom 19. bis 29. März in die zweite Qualifikationsrunde für die EM-Endrunde. Sie findet vom 3. bis 16. Juli 2023 in Malta statt. Dabei muss die Mannschaft in Bremen gegen Italien (22. März, ab 12 Uhr), Belgien (25. März, ab 16 Uhr) und Slowenien (28. März, ab 12 Uhr) Platz eins belegen, um die erste EM-Teilnahme seit 2017 klarzumachen.

Cheftrainer Guido Streichsbier hat nun den 19-köpfigen Kader für das Mini-Turnier nominiert, weitere 25 Spieler stehen auf Abruf bereit. Zu ihnen gehört auch Mo Tolba. Der Verteidiger aus der U19 des VfL Bochum hatte unlängst seinen ersten Profivertrag beim VfL Bochum unterschrieben.

Er hatte große Teile der Vorbereitung bei den Profis mitgemacht, fiel dann aber auch für die Spiele der Bochumer U19 aus. Zuletzt konnte er in der U19-Bundesliga wieder spielen. Für die U19 des DFB hat Tolba bereits zwei Spiele absolviert. Sein Debüt gab er am 22. Oktober 2022 beim 2:1-Sieg der DFB-Auswahl gegen die Schweiz. Für die U18 des DFB absolvierte Tolba 17 Spiele.

