VfL Bochum mit Zugang Ordets, aber ohne Goralski ins Trainingslager

Cheftrainer Thomas Reis startet am Sonntag mit dem VfL Bochum in Richtung Trainingslager. Eine Woche lang bereiten sich die VfL-Profis in Südtirol intensiv auf die Saison vor.

Bochum. Der VfL Bochum ist ins Trainingslager nach Gais aufgebrochen. Ein Neuzugang ist mit an Bord, drei Profis fehlen jedoch.

Mit einer 0:2-Niederlage gegen den Zweitligisten SC Paderborn hat der VfL Bochum die erste Hälfte der Vorbereitung abgeschlossen. Es war die erste Niederlage im fünften Test. Am Samstag hatten die Profis frei, am Sonntagmorgen ging es dann mit dem Flieger zunächst von Düsseldorf nach Bozen und von da weiter mit dem Mannschaftsbus ins Trainingslager nach Gais in Südtirol. Dort steht am Sonntag bereits das erste Training an. Und wie es aussieht, ist der Kader dann so gut wie komplett.

Mit an Bord war auch der 30-jährige Ukrainer Ivan Ordets. Auf Twitter verkündete der VfL Bochum, den Innenverteidiger mit einem Vertrag bis Sommer 2023 ausgestattet zu haben. Er spielte zuletzt bei Dynamo Moskau und soll sich im Trainingslager direkt einfinden, um eine Verstärkung zu werden. Auf dieser Position wollten und mussten die Bochumer nach dem Abgang von Armel Bella Kotchap und Maxim Leitsch aktiv werden. Die Planungen sehen sogar die Verpflichtung von zwei erfahrenen Spielern für diese Position vor.

Ach ja, wir hatten da noch jemanden an Bord!😎 Herzlich willkommen, Ivan #Ordets!🙌 Der ukrainische Innenverteidiger wird uns bis Sommer 2023 verstärken!💪

Römling und Hartwig sind nicht im Trainingslager des VfL Bochum dabei

In der Bochumer Reisegruppe fehlen Moritz Römling und Luis Hartwig. Beide Jungprofis waren bereits beim Test in Paderborn nicht mit dabei. Römling nimmt seit Donnerstag am Trainingslager des Drittligisten Rot-Weiss Essen teil, will sich für eine Leihe empfehlen. Hartwig steht kurz vor der Leihe zum österreichischen Zweitligisten KVN St. Pölten.

Auch Neuzugang Jacek Goralski war nicht mit dabei. Er musste sich einem kleinen Eingriff am Auge unterziehen, wie die Bochumer mitteilten.

Nach dem Trainingslager bestreitet der VfL Bochum zwei weitere Testspiele

Um 16 Uhr steht in Gais am Sonntag das erste Training an. An den darauffolgenden Tagen sind es dann in der Regel jeweils zwei Einheiten. Die erste um 10 Uhr, die zweite um 16 Uhr. Dazu wird es zwei Testspiele geben.

In beiden Partien geht es für die Bochumer gegen Teams aus der italienischen Serie A. Am Mittwoch, 13. Juli, spielt Bochum um 17.30 Uhr gegen Aufsteiger US Lecce. Ausgetragen wird dieses Spiel, wie auch das zweite, in der Raiffeisen Arena in Brixen. Der zweite Gegner ist am Samstag, 16. Juli, um 16.30 Uhr, Spezia Calcio.

Nach dem Trainingslager stehen noch zwei weitere Testspiele an, bevor es am 30. Juli ins erste Pflichtspiel, dem Spiel der ersten Runde im DFB-Pokal gegen Viktoria Berlin, geht. Am 21. Juli testet der VfL um 18 Uhr in Gütersloh gegen Athletic Bilbao, aus der ersten spanischen Liga. Am 23. Juli spielt der VfL im Rahmen der Saisoneröffnung am Vonovia Ruhrstadion um 15.30 Uhr gegen den türkischen Erstligisten Antalyaspor.

Tickets für das letzte Testspiel des VfL Bochum gibt es ab Montag

Tickets für dieses Spiel gibt es ab Montag, 11. Juli, um 10 Uhr im Ticketonlineshop des VfL. Sitzplatztickets auf der Südtribüne (Blöcke A-D) kosten 15 Euro, ermäßigt 10 Euro. Stehplatzkarten auf der Ostkurve (Blöcke N2-Q) gibt es für 8 Euro, ermäßigt 5 Euro. Darüber hinaus sind am Spieltag die Tageskassen geöffnet.

Im Rahmen der durch die Stadt Bochum initiierten Aktion „Bochum sagt Danke!“ stellt der VfL Bochum 1250 x 2 Sitz- bzw. Stehplatzkarten für die Beschäftigten der Bochumer Krankenhäuser, Pflegeheime und ambulanten Pflegedienste zur Verfügung.

