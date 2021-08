VfL Bochum meldet wie erwartet Vollzug bei Elvis Rexhbecaj

Bochum. Eine Überraschung ist das nicht mehr. Wie erwartet leiht Bundesliga-Aufsteiger VfL Bochum Elvis Rexhbecaj für eine Saison aus.

Elvis Rexhbecaj spielt für eine Saison beim VfL Bochum. Was auch diese Redaktion bereits berichtet hatte, wurde nun vom Verein bestätigt. Der 23-jährige Mittelfeldspieler kommt für ein Jahr auf Leihbasis vom VfL Wolsburg. Erst am Sonntag hatte der VfL die Leihe von Konstantinos Stafylidis bekannt gegeben. Der Kader verändert und füllt sich.

„Der VfL Bochum hat Elvis Rexhbecaj vom VfL Wolfsburg ausgeliehen“, heißt es in er offiziellen Mitteilung. Die Leihfrist ende am 30. Juni 2022. Zuletzt war Rexhbecaj von Wolfsburg an den 1. FC Köln ausgeliehen. Er bestritt in den vergangenen anderthalb Jahren 43 Bundesligaspiele für die Kölner. 71 Bundesligapartien hat Rexhbacaj bislang bestritten, er hat dabei sieben Treffer erzielt und acht Vorlagen gegeben. Er bekommt beim VfL die Rückennummer 20.

Rexhbecaj freut sich auf den VfL Bochum

„Elvis Rexhbecaj kann im Mittelfeld auf vielen Positionen eingesetzt werden“, sagt Sebastian Schindzielorz, Geschäftsführer Sport beim VfL Bochum. „Laufstärke und Einsatzwillen prägen sein Spiel, zudem verfügt er über die nötige Robustheit, sich in der Bundesliga behaupten zu können.“

Laut Mitteilung des Vereins freut sich Rexhbacaj auf die bevorstehenden Herausforderungen: „Ich bin neugierig auf die Mannschaft und hoffe, dass ich ihr mit meinen Fähigkeiten helfen kann. Ich habe schon miterlebt, wie man im Kampf um den Bundesliga-Klassenerhalt erfolgreich sein kann. Dass ich in Bochum die gleiche Rückennummer habe wie in Köln, sehe ich daher als gutes Omen.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: VfL Bochum