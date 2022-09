VfL Bochum: Masovic überzeugt gegen Schweden und Forsberg

Erhan Masovic (Nr. 6) gegen Emil Forsberg (r.). Diesen Vergleich gab es nun in der Nations League beim Spiel Serbien gegen Schweden. Diesen Vergleich könnte es auch am nächsten Spieltag in der Bundesliga geben, wenn die beiden mit ihren Vereinsmannschaften VfL Bochum und RB Leipzig aufeinandertreffen.

Bochum. Erhan Masovic, Spieler des VfL Bochum, spielte mit Serbien gegen Schweden und Emil Forsberg. Auf ihn könnte er nun auch in der Liga treffen.

In dieser Länderspielpause hätten deutlich mehr Spieler des VfL Bochum unterwegs sein können, als es jetzt sind. Takuma Asano verpasste verletzt die Länderspiele Japans in Düsseldorf, Jacek Goralski musste aufgrund einer Muskelverletzung für die Länderspiele Polens in der Nations League absagen. So ist nur Erhan Masovic unterwegs. Er wurde für die beide Spiele Serbiens in der Nations League nominiert. Gegen Schweden spielte er durch, traf dabei auch auf Emil Forsberg. Gegen den wird es auch am nächsten Wochenende beim Spiel gegen RB Leipzig in der Bundesliga gehen.

Es war für Masovic das zweite Länderspiel für die serbische A-Nationalmannschaft. Sein erstes A-Länderspiel hatte er ebenso in der Nations League absolviert. Das hatte Serbien mit 4:1 gegen Slowenien gewonnen. Auch gegen Schweden gab es nun einen 4:1-Sieg. Masovic spielte links in der Dreierkette der Serben durch.

Mitrovic dreht das Spiel für Serbien

Schweden ging nach einer Viertelstunde durch Victor Claesson mit 1:0 in Führung. Die Serben glichen durch Aleksandar Mitrović wenig später zum 1:1 aus (18.). Mitrović drehte mit seinen Toren zum 2:1 und 3:1 das Spiel (45., 48.), Saša Lukić stellte auf 4:1 (70.).

Weiter geht es für die Serben in der Nations League am Dienstag, 27. September, mit dem Heimspiel gegen Norwegen (20.45 Uhr). Serbien ist derzeit mit zehn Punkten Erster in der Gruppe B4 vor der punktgleichen Mannschaft aus Norwegen. Für die traf Erling Haaland bei der 1:2-Niederlage gegen Slowenien. Das Hinspiel gegen Norwegen hatte Serbien mit 0:1 verloren. Torschütze war auch da Haaland.

